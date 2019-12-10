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Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу 

Рамблер 3 часа назад
В китайской провинции Аньхой гуси преградили дорожное движение. Тысячи домашних птиц вытянулись в огромную очередь и неспешно переходили дорогу, возвращаясь на ферму. Видео километровой вереницы гусей снял автовладелец, который вынужден был пропустить пернатых. Осознав, что гуси вполне могут стать причиной его опоздания на работу, мужчина позвонил своему начальнику, чтобы предупредить его о непредвиденной задержке. Однако на помощь водителю пришел хозяин фермы — он остановил своих подопечных и позволил машинам проехать.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
Автоновости , Видео
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