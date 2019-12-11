ЗИЛ продолжает выпускать машины 

Известный автозавод имени Лихачева, прекратил функционировать в 2014 г. Однако в стенах данного предприятия продолжают тайно выпускать транспортные средства.
В механосборочном цеху №6 осуществляют мелкосерийное производство представительских авто ЗИЛ. Здесь в восьмидесятых годах тайно производилась сборка правительственных лимузинов.
В 2014 г. данный секретный объект был арендован энтузиастами, решившими заняться возобновлением производства легендарных авто на родных мощностях.
Несмотря на то, что сборочные комплекты и запчасти отсутствовали, их решили отыскать на стороне. Большая часть из них была приобретена у коллекционеров.
В настоящее время некомплектные, оставшиеся на конвейере авто после закрытия автозавода, производят примерно двадцать специалистов.
Однако рабочие вынуждены будут в дальнейшем осуществлять свою работу на другой производственной площадке. Дело в том, что здание шестого цеха на протяжении года должны снести, а на его месте выстроить автотрассу, ведущую в жилой район, который будет здесь возводиться.