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ЗИЛ продолжает выпускать машины 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
ЗИЛ продолжает выпускать машины
Фото: car.ru
Известный автозавод имени Лихачева, прекратил функционировать в 2014 г. Однако в стенах данного предприятия продолжают тайно выпускать транспортные средства.
В механосборочном цеху №6 осуществляют мелкосерийное производство представительских авто ЗИЛ. Здесь в восьмидесятых годах тайно производилась сборка правительственных лимузинов.
В 2014 г. данный секретный объект был арендован энтузиастами, решившими заняться возобновлением производства легендарных авто на родных мощностях.
Несмотря на то, что сборочные комплекты и запчасти отсутствовали, их решили отыскать на стороне. Большая часть из них была приобретена у коллекционеров.
В настоящее время некомплектные, оставшиеся на конвейере авто после закрытия автозавода, производят примерно двадцать специалистов.
Однако рабочие вынуждены будут в дальнейшем осуществлять свою работу на другой производственной площадке. Дело в том, что здание шестого цеха на протяжении года должны снести, а на его месте выстроить автотрассу, ведущую в жилой район, который будет здесь возводиться.
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Теги:
Автоновости , Завод имени И.А. Лихачева
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