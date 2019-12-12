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Названы самые популярные автомобили-трехлетки в России 

Car.ru + ещё 3 3 часа назад
Названы самые популярные автомобили-трехлетки в России
Фото: Car.ru
Автомобильные эксперты назвали самые популярные версии машин, возрастом в три года.
Частная аналитическая компания провела исследование российского авторынка, что позволило узнать о самых востребованных машинах эконом и премиум-класса среди российских автомобилистов. Для создания более точных данных, помимо опросов, специалисты использовали около 86 различных легковых автомобилей, на которых был проведён тест-драйв. Возраст мулов при этом не превышает 3-х лет.
Как показало исследование, первое место среди бюджетных машин занимает седан с бензиновой силовой установкой и установленной системой полного привода. Двигатели при этом имеют рабочий объём в диапазоне от 1,0 до 2,0 литров, мощность которых составляет в среднем 100-152 лошадиные силы.
На втором месте бюджетного сегмента оказалась аналогичная модель седана, но с автоматической коробкой переключения передач.
Согласно приведённым данным, из исследования премиального сегмента российского автопарка, самым востребованным автомобилем является дизельный внедорожник, с двигателем в 4,0-литра, автоматической КПП и системой полного привода.
Второе место в данном ценовом сегменте занимает бензиновый внедорожник с 3,0-литровой силовой установкой, мощностью в 249 л.с. Трансмиссия при этом оснащена автоматической коробкой передач. Привод исключительно полный.
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