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Бортжурнал

Дизель вернулся! Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban 

Автовести 3 часа назад
Дизель вернулся! Новые Tahoe и Suburban от Chevrolet
Фото: © Chevrolet
Марка Chevrolet показала в Мичигане новые поколения своих бестселлеров, которые получили основательно переработанную внешность, иную "тележку" и расширенную моторную гамму, куда вернулся давно исключенный из нее двигатель. Кроме того, Tahoe и Suburban стали умнее, просторнее и комфортабельнее.
Основным изменением в конструкции обоих внедорожников стала, пожалуй, полностью независимая подвеска: задний неразрезной мост уступил свое место многорычажной конструкции, что должно благотворно сказаться на ездовом комфорте и управляемости. Кроме того, для некоторых версий предложены не только адаптивные амортизаторы, но и пневмоэлементы, позволяющие варьировать дорожный просвет в пределах 102 мм.
Tahoe и Suburban получили переработанную раму и стали крупнее. Колесная база первого, к примеру, выросла на 125 мм (до 3 071 мм), второму между колесами добавили 105 мм (до 3 407 мм), а длина внедорожников теперь составляет 5 351 мм и 5 732 мм соответственно.
Прибавка пошла в основном на увеличение багажников и расширение пространства для пассажиров второго и третьего рядов. В грузовой отсек Tahoe теперь поместится до 3 479 л поклажи, а в Suburban можно уложить все 4 097 л.
В интерьере появились кнопки переключения передач вместо привычного рычага и новая мультимедийная система. Число дисплеев разного типа у внедорожников теперь может достигать пяти: к цифровой "приборке" и 10,1-дюймовому планшетному монитору в центре добавили проекционный дисплей на 15 дюймов и два 12,6-дюймовых экрана для задних пассажиров.
Моторную гамму для обеих моделей, которая ранее состояла только из бензиновых V8, расширили за счет экономичного дизеля. Мотор на тяжелом топливе перестали предлагать после первого поколения у Tahoe (1991-2000 годы выпуска) и и восьмой генерации у Suburban (1992-1999 годы выпуска). Но если раньше ставили 6,5-литровый чугунный V8, то теперь от нового пикапа Silverado 1500 2020 модельного года взяли новую, более легкую и компактную рядную цельноалюминиевую "шестерку" Duramax I6.
Этот турбодизель с прямым впрыском common-rail под давлением 2500 бар при объеме 3,0 л развивает 277 л.с. на 3750 об/мин и 623 Нм с 1500 об/мин. Привод ГРМ и топливного насоса — цепью, масляный насос приводится ремнем. Вот только стоят они в задней части дизеля и для их замены вполне может понадобиться его демонтаж.
В пару к дизелю отрядили 10-ступенчатый автомат. Он же будет работать и с прежними бензиновыми атмосферными V8: мотором объмом 5,3 л (355 л.с. и 519 Нм) и флагманским агрегатом объемом 6,2 л и 420 "сил" и 623 Нм.
В список возможного бортового оснащения вошли также около трех десятков водительских ассистентов, система кругового обзора из 9 камер (включая одну для прицепа), точка раздачи Wi-Fi, панорамная крыша и тому подобное. Продажи новинок в США планируется начать в середине следующего года, а до России Chevrolet Tahoe доберется, по слухам, еще полугодом позже.
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Теги:
Автоновости , Chevrolet , Chevrolet Tahoe
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