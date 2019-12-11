Полицейский Джеймс Бонд объявил охоту на угонщиков Aston Martin

В полицию обратился житель Ноттингема, получивший сигнал о проникновении от системы безопасности его дома. Позже выяснилось, что у мужчины угнали Aston Martin, Range Rover , а также украли часы и ювелирные изделия.

Сержант Джеймс Бонд обратился к пользователям соцсетей с просьбой позвонить в полицию, если у них есть информация о краже со взломом, которая может привести к преступникам. Также Бонд призвал водителей, которые могли встретить на дороге угнанный Aston Martin, предоставить записи с видеорегистраторов.

Интернет-пользователи обратили внимание, что преступников, укравших роскошный автомобиль, ищет детектив «с подходящим именем».