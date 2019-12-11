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Бортжурнал

Полицейский Джеймс Бонд объявил охоту на угонщиков Aston Martin 

Рамблер 1 час назад
Полицейский Джеймс Бонд объявил охоту на угонщиков Aston Martin
Фото: кадр из фильма "Координаты Скайфолл"/ WDSSPR
ёВ Ноттингеме тезка агента 007, полицейский по имени Джеймс Бонд, возглавил расследование дела об угоне суперкара Aston Martin стоимостью 120 тысяч фунтов стерлингов (десять миллионов рублей). Об этом сообщает The Sun.
В полицию обратился житель Ноттингема, получивший сигнал о проникновении от системы безопасности его дома. Позже выяснилось, что у мужчины угнали Aston Martin, Range Rover, а также украли часы и ювелирные изделия.
Сержант Джеймс Бонд обратился к пользователям соцсетей с просьбой позвонить в полицию, если у них есть информация о краже со взломом, которая может привести к преступникам. Также Бонд призвал водителей, которые могли встретить на дороге угнанный Aston Martin, предоставить записи с видеорегистраторов.
Интернет-пользователи обратили внимание, что преступников, укравших роскошный автомобиль, ищет детектив «с подходящим именем».
Как сообщал «Рамблер», ранее жительница английского города Лидс опубликовала в Facebook фото своей новой Audi за 30 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей) и привлекла внимание угонщиков. 20-летняя британка показала фото новой машины и написала, что «только что купила эту красотку». Когда она вернулась домой на новом авто, ее уже поджидали преступники.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Автоновости , Audi , Rover , Aston Martin , Land Rover , Джеймс Бонд
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