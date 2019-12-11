В РФ нашли способ защитить машины от коррозии

Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали нанокомпозитные покрытия, которые способны защитить металлические детали автомобилей от преждевременного износа, окисления и коррозии, говорится в статье, опубликованной изданием "Ceramics International"

Отмечается, что современные покрытия представляют собой слой атомов титана, алюминия, никеля, углерода и азота, которые наносятся на детали в вакуумной камере по технологии ионно-плазменного осаждения.

«Атомы реагируют с азотом и образуют твердое износостойкое защитное покрытие, обладающие нанокомпозитной структурой», — приводит издание слова доцента кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий НИТУ "МИСиС", кандидата технических наук Филиппа Кирюханцева-Корнеева.

Разработчики выразили уверенность, что новая технологи позволит повысить плотность покрытий деталей автомобиля, инструментов и т.д. и обеспечит их рекордную прочность.