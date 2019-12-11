Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Трагедия под Владивостоком: 12 пострадавших
Трагедия под Владивостоком: 12 пострадавших
ДТП
ЗИЛ продолжает выпускать машины
ЗИЛ продолжает выпускать машины
Автоновости
Какие неприятности ждут водителей в 2020 году
Какие неприятности ждут водителей в 2020 году
Бортжурнал
Полицейский Джеймс Бонд объявил охоту на угонщиков Aston Martin
Полицейский Джеймс Бонд объявил охоту на угонщиков Aston Martin
Автоновости

В РФ нашли способ защитить машины от коррозии 

Рамблер 3 часа назад
В РФ нашли способ защитить машины от коррозии
Фото: РИА Новости
Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали нанокомпозитные покрытия, которые способны защитить металлические детали автомобилей от преждевременного износа, окисления и коррозии, говорится в статье, опубликованной изданием "Ceramics International".
Отмечается, что современные покрытия представляют собой слой атомов титана, алюминия, никеля, углерода и азота, которые наносятся на детали в вакуумной камере по технологии ионно-плазменного осаждения.
«Атомы реагируют с азотом и образуют твердое износостойкое защитное покрытие, обладающие нанокомпозитной структурой», — приводит издание слова доцента кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий НИТУ "МИСиС", кандидата технических наук Филиппа Кирюханцева-Корнеева.
Разработчики выразили уверенность, что новая технологи позволит повысить плотность покрытий деталей автомобиля, инструментов и т.д. и обеспечит их рекордную прочность.
Видео дня. Как нас обманывают на заправках
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия под Владивостоком: 12 пострадавших
Трагедия под Владивостоком: 12 пострадавших 108
ЗИЛ продолжает выпускать машины
ЗИЛ продолжает выпускать машины 5
Какие неприятности ждут водителей в 2020 году
Какие неприятности ждут водителей в 2020 году 1
Полицейский Джеймс Бонд объявил охоту на угонщиков Aston Martin
Полицейский Джеймс Бонд объявил охоту на угонщиков Aston Martin
Столкновение более 40 машин сняли на видео
Столкновение более 40 машин сняли на видео 2
Видео
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
01:57
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
ДТП
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
00:33
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
ДТП
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
00:54
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
ДТП Автоновости
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
00:46
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
Автоновости
Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу
00:13
Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу
Автоновости
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
01:03
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
ДТП Статьи
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
00:24
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии
00:42
«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё