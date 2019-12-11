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Госдума запретила выписывать штрафы, исходя из расчета средней скорости машины 

ТАСС + ещё 5 7 часов назад
Штрафы за превышение «средней скорости» отменят
Фото: РИА Новости
Госдума в среду приняла в первом чтении внесенный депутатами от ЛДПР законопроект о запрете выписывать штрафы автолюбителям за нарушения скоростного режима, если превышение было зафиксировано камерами, измеряющими среднюю скорость машины на определенном участке дороге.
Статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) "Превышение установленной скорости движения" предлагается дополнить примечанием, согласно которому привлечение к ответственности допустимо только в том случае, если фиксация скорости происходила "в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время". КоАП также дополняется положением, согласно которому "фиксация превышения установленной скорости движения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании расчета средней скорости" не может считаться доказательством правонарушений и по другим статьям кодекса.
Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч установлен административный штраф в размер 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час — 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.
При этом, как отмечают разработчики в пояснительных материалах, "в последние годы в ряде регионов автомобилистам стали выписывать штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов", когда две камеры фиксирует государственный номер автомобиля, время проезда и координаты. "Зафиксированные данные поступают на сервер, после чего вычисляется средняя скорость движения транспортного средства, с которой было преодолено расстояние между точками фиксации скорости движения", — указывают авторы.
В то же время, отмечают депутаты, ни в статье КоАП о превышении, ни в правилах дорожного движения нет понятия "средняя скорость". "Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо", — убеждены они.
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Теги:
Автоновости , Госдума , ЛДПР
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