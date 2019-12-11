Продажи премиальных автомобилей выросли

Продажи премиальных автомобилей в ноябре выросли на 6%

Ноябрьские продажи транспортных средств премиального сегмента в России выросли на 6%.

За ноябрь автосалоны страны продали более 14,5 тысяч автомобилей сегмента «Премиум». В прошлом году зафиксированный результат был на 6,4% меньше.

Лидерство в этом классе традиционно остается за представителем немецкой автомобильной промышленности — BMW . В компании смогли продать около 3,8 тысяч транспортных средств, что увеличило результат на 18,5%.

«Серебро» досталось еще одному немецкому бренду — Mercedes-Benz . Их результат немного меньше — 3,7 тысяч проданных автомобилей. Рост показателя на 19,6%.

Замкнула тройку лидеров японская компания Lexus , показавшая результат в 2 тысячи проданных автомобилей, что меньше прошлогоднего результата на 3,8%.

Также попасть в первую пятерку смог бренд Audi . Дилерские центры этой компании нашли хозяев для 1,6 тысячи новых транспортных средств, что на 4,5% увеличило показатель.