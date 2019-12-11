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Продажи премиальных автомобилей в ноябре выросли на 6% 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Продажи премиальных автомобилей выросли
Фото: Car.ru
Ноябрьские продажи транспортных средств премиального сегмента в России выросли на 6%.
За ноябрь автосалоны страны продали более 14,5 тысяч автомобилей сегмента «Премиум». В прошлом году зафиксированный результат был на 6,4% меньше.
Лидерство в этом классе традиционно остается за представителем немецкой автомобильной промышленности — BMW. В компании смогли продать около 3,8 тысяч транспортных средств, что увеличило результат на 18,5%.
«Серебро» досталось еще одному немецкому бренду — Mercedes-Benz. Их результат немного меньше — 3,7 тысяч проданных автомобилей. Рост показателя на 19,6%.
Замкнула тройку лидеров японская компания Lexus, показавшая результат в 2 тысячи проданных автомобилей, что меньше прошлогоднего результата на 3,8%.
Также попасть в первую пятерку смог бренд Audi. Дилерские центры этой компании нашли хозяев для 1,6 тысячи новых транспортных средств, что на 4,5% увеличило показатель.
Последним стал бренд Volvo, с результатом менее 1000 — всего 959 реализованных автомобилей. Но это выше прошлогоднего показателя на 5,6%.
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Теги:
Автоновости , Volvo , Audi , BMW , Lexus , Mercedes-Benz
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