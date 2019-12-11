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Следующая Toyota Aygo станет электрической 

Car.ru 2 часа назад
Следующая Toyota Aygo станет электрической
Фото: Car.ru
Компания Toyota готовит преемника для своей модели Aygo, представленной в 2014 году. В этот раз разработчики покажут публике полностью электрический автомобиль, призванный обеспечить производителю спрос среди молодой аудитории автомобилистов.
Йохан Ван Зил, генеральный директор Toyota Europe, в одном из интервью рассказал, что на данный момент компания намерена увеличить объемы продаж своих транспортных средств и повысить интерес к ним молодой аудитории. Сборка нового электромобиля осуществляется на мощностях завода в Колине, являющегося совместным предприятием бренда и PSA Group. Там же инженеры собирают модели Peugeot 108 и Citroen C1.
Стоит отметить, что компания Toyota остается одной из немногих производителей, реализующих свои субкомпактные авто в Европе. Там за первые 10 месяцев удалось реализовать 83 030 экземпляров Aygo, что больше прошлогодних показателей на 3,4%.
В 2021 году компания Toyota готова выкупить долю PSA в совместном предприятии, а также производить до 300 тысяч авто каждый год. Однако о каких моделях идет речь, руководство бренда не уточняет.
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Теги:
Автоновости , Citroen , Citroen C1 , Peugeot , Toyota , Toyota Aygo , Peugeot 108
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