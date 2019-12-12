Как управлять автомобилем силой мысли

В России выпустят электромобиль с управлением силой мысли

Российские производители планируют разработать и выпустить новый электрифицированный автомобиль, главной особенностью которого становится возможность управления силой мысли.

По словам разработчиков, в первую очередь автомобиль будет предназначен для людей с ограниченными возможностями.

Готовый нейромобиль, разработанный конструкторами компании Zetta сможет разгоняться до 60 километров в час. Под капотом будет установлена электрифицированная силовая установка. На одном заряде батареи машина сможет проехать до 200 километров.

По предварительным данным, выпущен подобный автомобиль может быть в конце 2020 года. Сообщается, что среднее время реакции автомобиля на мысли человека составит не более 1-2 секунд. Электромобиль будет оснащен системой дополненной реальности, отображающей все данные о поездке на лобовом стекле или отдельном экране.

Подробные технические данные пока не озвучены, так как электрокар находится в разработке и проходит необходимые тестовые испытания.