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В России выпустят электромобиль с управлением силой мысли 

Car.ru 3 часа назад
Как управлять автомобилем силой мысли
Фото: Car.ru
Российские производители планируют разработать и выпустить новый электрифицированный автомобиль, главной особенностью которого становится возможность управления силой мысли.
По словам разработчиков, в первую очередь автомобиль будет предназначен для людей с ограниченными возможностями.
Готовый нейромобиль, разработанный конструкторами компании Zetta сможет разгоняться до 60 километров в час. Под капотом будет установлена электрифицированная силовая установка. На одном заряде батареи машина сможет проехать до 200 километров.
По предварительным данным, выпущен подобный автомобиль может быть в конце 2020 года. Сообщается, что среднее время реакции автомобиля на мысли человека составит не более 1-2 секунд. Электромобиль будет оснащен системой дополненной реальности, отображающей все данные о поездке на лобовом стекле или отдельном экране.
Подробные технические данные пока не озвучены, так как электрокар находится в разработке и проходит необходимые тестовые испытания.
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