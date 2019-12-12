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Автоновости

Суд отменил штраф за превышение средней скорости 

Рамблер 1 час назад
Суд отменил штраф за превышение средней скорости
Фото: РИА Новости
Верховный суд РФ удовлетворил требование российского автолюбителя отменить штраф в размере 500 рублей за превышение средней скорости, сообщает Autonews. Отмечается, что водитель целый год боролся за свою правоту.
По данным издания, Николая Баусова наказали за превышение средней скорости в Смоленской области, где один из участков дороги контролируется системой видеофиксации нарушений, высчитывающей среднюю скорость движения автомобилей. Оказалось, что водитель нарушил требование ПДД: двигался со скоростью 115 км/ч вместо разрешённых 90 км/ч. В результате автолюбителю пришёл штраф в размере 500 рублей, с которым Баусов не согласился.
В районном суде он заявил, что в постановлении указано, что его автомобиль был зафиксирован 17 августа 2018 года в период 19 часов 05 минут до 19 часов 41 минуту. При этом в административном кодексе четко говорится, что для штрафа необходимо установить конкретное место и время совершения правонарушения, чего, по его словам, сделано не было. Кроме того, Баусов подчеркнул, что в кодексе отсутствует понятие «средняя скорость».
Районный суд в требовании автолюбителя отменить постановление отказал. То же произошло в областном суде. Водитель решил идти до конца и обратился в Верховный суд РФ. Там его рассуждения признали логичными.
«К событию административного правонарушения относится время и место его совершения. Материалы, формируемые техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, должны содержать указанную информацию», — говорится в постановлении суда.
Ранее, как сообщал «Рамблер», за отмену штрафов за превышение средней скорости выступил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. Он также указал на отсутствие понятия «средней скорости» в правилах, поэтому, по его словам, взыскание за нарушение находится вне закона.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР
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