Суд отменил штраф за превышение средней скорости

Верховный суд РФ удовлетворил требование российского автолюбителя отменить штраф в размере 500 рублей за превышение средней скорости, сообщает Autonews . Отмечается, что водитель целый год боролся за свою правоту.

По данным издания, Николая Баусова наказали за превышение средней скорости в Смоленской области, где один из участков дороги контролируется системой видеофиксации нарушений, высчитывающей среднюю скорость движения автомобилей. Оказалось, что водитель нарушил требование ПДД: двигался со скоростью 115 км/ч вместо разрешённых 90 км/ч. В результате автолюбителю пришёл штраф в размере 500 рублей, с которым Баусов не согласился.

В районном суде он заявил, что в постановлении указано, что его автомобиль был зафиксирован 17 августа 2018 года в период 19 часов 05 минут до 19 часов 41 минуту. При этом в административном кодексе четко говорится, что для штрафа необходимо установить конкретное место и время совершения правонарушения, чего, по его словам, сделано не было. Кроме того, Баусов подчеркнул, что в кодексе отсутствует понятие «средняя скорость».

Районный суд в требовании автолюбителя отменить постановление отказал. То же произошло в областном суде. Водитель решил идти до конца и обратился в Верховный суд РФ. Там его рассуждения признали логичными.

«К событию административного правонарушения относится время и место его совершения. Материалы, формируемые техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, должны содержать указанную информацию», — говорится в постановлении суда.