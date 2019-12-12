Новое поколение Mercedes-Benz GLA представлено официально

Официально представлен кроссовер Mercedes-Benz GLA нового поколения

Новинка стала куда больше похожа на кроссовер: основное изменение в облике Mercedes-Benz GLA — это "растяжение" по вертикали. Вместе с единственной пока стандартной модификацией немцы показали сразу и базовую версию кроссовера от AMG с индексом 35.

Кроссовер вырос сразу на 104 мм, но особо пространства над головами это не добавило (в плюсе — 22 мм): ради "вседорожной" посадки сиденья приподняли сразу на 14 см. Зато при общем небольшом сокращении длины конструкторы смогли растянуть колесную базу (по сравнению с предыдущим поколением), и эта небольшая смена компоновки привела к ощутимым последствиям.

Слегка увеличился багажник (с 421 до 435 л), в ногах задних пассажиров добавилось 116 мм, а сам задний диван научили продольной регулировке по частям в диапазоне 140 мм. Утверждается также, что этот диван теперь обладает более широкими возможностями трансформации, но цифры максимального объема грузового пространства пока не приведены.

В целом же интерьер GLA позаимствован у А-класса, и это должно отличать новинку от соплатформенного коллеги — небольшого семиместного кроссовера GLB. Он по официальным данным ориентирован на семейные путешествия, а более компактный GLA предназначен для повседневной жизни. Известно, что уже в базе вседорожник будут комплектовать мультимедийным комплексом MBUX с парой экранов диагональю от 7 до 10,2 дюймов и голосовым управлением. Обещаны новинке и прочие высокотехнологичные опции, включая электронного "релакс-тренера" Energizing и систему предупреждения о движущихся объектах сзади при открывании дверей.

В Европе базовым мотором для кроссовера станет уже известный 1,33-литровый турбомотор с отдачей в 163 л.с. и 250 Нм. Ему в пару отрядят семиступенчатый робот с приводом только на передние колеса, благодаря которым GLA может ускориться до 100 км/ч за 8,7 секунды.

Попутно представлена и младшая из "заряженных" версий GLA 35, которую оснастили тоже знакомым мотором — агрегатом объемом 2,0 л, развивающим 306 л.с. и 400 Нм, безальтернативным полным приводом и роботом о 8 ступенях. Время разгона "до сотни" у такого кроссовера сокращается до 5,1 с, а максималка растет до 250 км/ч.

Это пока все двигатели, анонсированные для европейского рынка, но не приходится сомневаться, что в будущем гамма будет расширена как за счет иных бензиновых и дизельных моторов, так и гибридных модификаций. А в 2020-м появится топовая, самая мощная и быстрая версия GLA 45S с рекордной 421-сильной турбированной "четверкой".