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В России придумали способ борьбы с неадекватами на дороге 

Рамблер 1 час назад
В России придумали способ борьбы с неадекватами на дороге
Фото: РИА Новости
Водителей, больных алкоголизмом и наркоманией, а также страдающих психическими расстройствами, необходимо лишать прав без решения суда, считает совместная экспертная группа МВД и Минздрава, сообщает Autonews. Специалисты готовят поправки в закон «О безопасности дорожного движения».
Речь идёт о «потенциальных лишенцах» — людях, чьё состояние здоровья по медицинским показаниям не соответствует стандартам безопасной езды. В категорию включены водители, страдающие алкоголизмом, наркоманией и затяжными или хроническим психическими расстройствами. Предполагается, что в середине 2022 года должна появиться база данных Минздрава, в которой будет отражена информация обо всех автомобилистах, имеющих вышеуказанные проблемы со здоровьем. Сервисом смогут пользоваться также сотрудники ГИБДД, которые при выявлении автомобилистов с проблемными диагнозами сначала будут направлять их на внеочередную медкомиссию. В случае, если водитель не явится к врачам, его водительское удостоверение будет аннулировано без участия суда.
Таким образом, уверены в ГИБДД, процесс лишения водительских удостоверений потенциально опасных автолюбителей будет занимать гораздо меньше времени, чем сейчас.
«Сейчас прокуратура запрашивает данные в Минздраве, потом направляет в суд, потом — в ГИБДД, где и принимают решение об аннулировании прав. После вступления поправок в силу ГИБДД будет принимать решение об аннулировании напрямую», — приводит издание слова собеседника в правоохранительном ведомстве.
Летом, как ранее сообщал «Рамблер», Минздрав предложил ввести новы правила правила прохождения водительской медкомиссии: по мнению экспертов, кроме осмотра у врачей, водителей нужно обязать сдавать кровь и мочу на наркотические вещества и алкоголь. В ведомстве при этом отмечали, что новый порядок начнут вводить не раньше января 2020 года. Подчеркивалось, что новые обследования понадобились для того, чтобы не пустить за руль людей, употребляющих наркотики и страдающих от алкоголизма.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , ГИБДД
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