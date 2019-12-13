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В Японии автомобилисты начали меняться машинами через приложение 

Мир24 1 час назад
Автомобилисты стали меняться машинами через приложение
Фото: «Мир 24» / Анна Тимошенко
В Японии начал свою работу сервис по обмену автомобилями. Взять чужую машину и предложить на время свою можно через мобильное приложение, сообщает издание Motor.
В приложении Caroset пользователи могут договориться об обоюдном обмене автомобилями, в таком случае сделка будет бесплатной. Но если желание дать покататься незнакомцу на своей машине возникнет только у одного японца, то эта услуга будет расцениваться как аренда, и желающему необходимо будет заплатить около пяти тысяч иен за день (порядка трех тысяч рублей).
Разработчики приложения считают, что новая услуга даст возможность выбрать машину, подходящую под определенный случай. Например, оставить свой легковой спорткар дома (или передать другому водителю), и отправиться за город на чужом внедорожнике.
В данный момент приложением могут воспользоваться только обладатели гаджетов от Apple, но в скором времени Caroset появится и в Google Play. Пока подписка на него бесплатная, но разработчики в будущем собираются брать за его использование 780 иен ежемесячно (около 500 рублей).
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Теги:
Автоновости , Apple , Google
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