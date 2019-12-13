Автомобилисты стали меняться машинами через приложение

В Японии автомобилисты начали меняться машинами через приложение

В Японии начал свою работу сервис по обмену автомобилями. Взять чужую машину и предложить на время свою можно через мобильное приложение, сообщает издание Motor.

В приложении Caroset пользователи могут договориться об обоюдном обмене автомобилями, в таком случае сделка будет бесплатной. Но если желание дать покататься незнакомцу на своей машине возникнет только у одного японца, то эта услуга будет расцениваться как аренда, и желающему необходимо будет заплатить около пяти тысяч иен за день (порядка трех тысяч рублей).

Разработчики приложения считают, что новая услуга даст возможность выбрать машину, подходящую под определенный случай. Например, оставить свой легковой спорткар дома (или передать другому водителю), и отправиться за город на чужом внедорожнике.