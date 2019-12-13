Войны двигателей: электромобили начали блокировать традиционные АЗС

Первое копье войны двигателей бросили отнюдь не владельцы электромобилей. В специализированных изданиях, а в последнее время и в крупных западных СМИ все чаще появляются сообщения о феномене под названием ICE-ing. Термин происходит от англоязычной аббревиатуры ICE, по-русски — ДВС, или двигатель внутреннего сгорания. Айсингом называют ситуацию, когда владелец бензинового автомобиля паркуется перед станцией зарядки электромобилей, блокируя доступ к ней — по недосмотру или намеренно. Сообщений о намеренном айсинге появляется все больше — например, на западе США владельцы трех пикапов регулярно блокируют места на электрозаправках и скандируют, скажем так, «К черту Tesla ». Причины намеренного айсинга не изучены — можно предположить, что дело в несогласии с экологической повесткой, которая накладывается на личную злокозненность.

Ответный удар электромобилисты нанесли в понедельник в Хорватии — судя по видео в Facebook, традиционную АЗС заблокировали около десятка электромобилей. Акция продлилась только шесть минут — активисты хотели привлечь внимание к отсутствию в хорватских ПДД запрета на айсинг. К счастью, России это не касается, говорит автоюрист Станислав Лагойко

Станислав Лагойко, автоюрист: «Никакого дополнительного регулирования в этой части не нужно. Если установлены знаки, то для пресечения данного правонарушения необходимо вызвать сотрудников ГИБДД . Автомобиль они обязаны будут эвакуировать. То есть, понимаете, вы не просто хотите встать на это место, вы хотите исполнить какую-то функцию — в данном случае зарядку автомобиля. Соответственно, он мешает выполнению каких-то определенных функций, что приравнивается у нас к тому, что он мешает движению транспортных средств. Поэтому машина будет эвакуирована. Это то же самое, если вы припаркуетесь, например, на остановке общественного транспорта».

Знак «Парковка только для электромобилей» и соответствующая сопровождающая табличка были действительно включены в российские ПДД еще в 2017 году. Вопрос в том, насколько нормы соблюдаются. Рассказывает владелец электромобиля Глеб.

«Знаки существуют. Правда, не везде они установлены, но они существуют. Соответственно, люди понимают, что есть ответственность. Штрафуют ли их службы ЦОД, полиции — вот это другой вопрос, про случаи штрафов я не слышал. У меня было пару случаев просто абсолютно в режиме везения, когда я подъезжаю к знаку, к парковке для электромобилей, — там стоит автомобиль и случайно водитель в машине. Я ему говорю: «А вы знаете, что вы запарковались в зоне зарядной станции?» Он, естественно, с круглыми глазами на меня смотрит, говорит, что первый раз такое слышит. Люди, в принципе, обычно освобождают такое место, но это бывает редко».