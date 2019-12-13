Первое копье войны двигателей бросили отнюдь не владельцы электромобилей. В специализированных изданиях, а в последнее время и в крупных западных СМИ все чаще появляются сообщения о феномене под названием ICE-ing. Термин происходит от англоязычной аббревиатуры ICE, по-русски — ДВС, или двигатель внутреннего сгорания. Айсингом называют ситуацию, когда владелец бензинового автомобиля паркуется перед станцией зарядки электромобилей, блокируя доступ к ней — по недосмотру или намеренно. Сообщений о намеренном айсинге появляется все больше — например, на западе США владельцы трех пикапов регулярно блокируют места на электрозаправках и скандируют, скажем так, «К черту Tesla». Причины намеренного айсинга не изучены — можно предположить, что дело в несогласии с экологической повесткой, которая накладывается на личную злокозненность.
Ответный удар электромобилисты нанесли в понедельник в Хорватии — судя по видео в Facebook, традиционную АЗС заблокировали около десятка электромобилей. Акция продлилась только шесть минут — активисты хотели привлечь внимание к отсутствию в хорватских ПДД запрета на айсинг. К счастью, России это не касается, говорит автоюрист Станислав Лагойко.
Станислав Лагойко, автоюрист: «Никакого дополнительного регулирования в этой части не нужно. Если установлены знаки, то для пресечения данного правонарушения необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Автомобиль они обязаны будут эвакуировать. То есть, понимаете, вы не просто хотите встать на это место, вы хотите исполнить какую-то функцию — в данном случае зарядку автомобиля. Соответственно, он мешает выполнению каких-то определенных функций, что приравнивается у нас к тому, что он мешает движению транспортных средств. Поэтому машина будет эвакуирована. Это то же самое, если вы припаркуетесь, например, на остановке общественного транспорта».
Знак «Парковка только для электромобилей» и соответствующая сопровождающая табличка были действительно включены в российские ПДД еще в 2017 году. Вопрос в том, насколько нормы соблюдаются. Рассказывает владелец электромобиля Глеб.
«Знаки существуют. Правда, не везде они установлены, но они существуют. Соответственно, люди понимают, что есть ответственность. Штрафуют ли их службы ЦОД, полиции — вот это другой вопрос, про случаи штрафов я не слышал. У меня было пару случаев просто абсолютно в режиме везения, когда я подъезжаю к знаку, к парковке для электромобилей, — там стоит автомобиль и случайно водитель в машине. Я ему говорю: «А вы знаете, что вы запарковались в зоне зарядной станции?» Он, естественно, с круглыми глазами на меня смотрит, говорит, что первый раз такое слышит. Люди, в принципе, обычно освобождают такое место, но это бывает редко».
По подсчетам «Автостата», на июль этого года число электромобилей в России достигло 4600 единиц — едва ли достаточно, чтобы противостоять десяткам бензиновых автомобилей. Тем не менее, учитывая стимулирующие программы правительства, показатель наверняка будет расти. Например, парковка для электромобилей в Москве бесплатна, а в Мосгордуме рассматривают законопроект об освобождении электромобилистов от транспортного налога. Поэтому, видимо, поглядывать на таблички «Парковка только для электромобилей» не помешает.