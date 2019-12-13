Jeep выпустит ультракомпактный кроссовер в 2022 году

Руководители американского автомобильного концерна Jeep объявили о том, что в 2022 году будет выпущен новый ультракомпактный кроссовер, который по размерам будет немного больше ранее представленного Suzuki Jimny

Напомним, ранее издание CAR.RU рассказывало о том, что производители Jeep озвучили перечень новинок, которые появятся в России в 2020 году. Данный информационный повод получил продолжение, так как на этом производители не остановятся и уже сейчас готовятся к выпуску новых кроссоверов.

Car.ru

Так, в 2022 году будет представлен компактный автомобиль, который по мнению разработчиков, станет одним из самых востребованных в модельной линейке бренда. Подробные технические данные пока засекречены. Но, несмотря на это, известно, что для разработки кроссовера используется платформа PSA, которая ранее была применена в создании моделей Peugeot 208 Vauxhall Corsa и других.

Разрабатывая новые модели, производители бренда делают все для того, чтобы стать востребованными на мировом рынке, выйдя на новый уровень развития компании.