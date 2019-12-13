Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Электромобили начали блокировать традиционные АЗС
Электромобили начали блокировать традиционные АЗС
Автоновости
Кто ворует деньги у пользователей «Яндекс.Такси»?
Кто ворует деньги у пользователей «Яндекс.Такси»?
Статьи
Автомобилисты стали меняться машинами через приложение
Автомобилисты стали меняться машинами через приложение
Автоновости
В Германии назвали худшие б/у кроссоверы
В Германии назвали худшие б/у кроссоверы
Бортжурнал

Jeep выпустит ультракомпактный кроссовер в 2022 году 

Car.ru 3 часа назад
Jeep выпустит ультракомпактный кроссовер в 2022 году
Фото: Car.ru
Руководители американского автомобильного концерна Jeep объявили о том, что в 2022 году будет выпущен новый ультракомпактный кроссовер, который по размерам будет немного больше ранее представленного Suzuki Jimny.
Напомним, ранее издание CAR.RU рассказывало о том, что производители Jeep озвучили перечень новинок, которые появятся в России в 2020 году. Данный информационный повод получил продолжение, так как на этом производители не остановятся и уже сейчас готовятся к выпуску новых кроссоверов.
Car.ru
Так, в 2022 году будет представлен компактный автомобиль, который по мнению разработчиков, станет одним из самых востребованных в модельной линейке бренда. Подробные технические данные пока засекречены. Но, несмотря на это, известно, что для разработки кроссовера используется платформа PSA, которая ранее была применена в создании моделей Peugeot 208, Vauxhall Corsa и других.
Разрабатывая новые модели, производители бренда делают все для того, чтобы стать востребованными на мировом рынке, выйдя на новый уровень развития компании.
Видео дня. Что делать, если во дворе нет бесплатной парковки
Car.ru: последние новости
Cadillac откажется от буквенно-цифрового обозначения своих автомобилей Cadillac откажется от буквенно-цифрового обозначения своих автомобилей Официально представлен новый кроссовер Skoda Karoq для России Официально представлен новый кроссовер Skoda Karoq для России Названы самые популярные автомобили-трехлетки в России Названы самые популярные автомобили-трехлетки в России
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Jeep , Suzuki Jimny , Peugeot 208 , Peugeot , Suzuki , Vauxhall
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Электромобили начали блокировать традиционные АЗС
Электромобили начали блокировать традиционные АЗС 22
Кто ворует деньги у пользователей «Яндекс. Такси»?
Кто ворует деньги у пользователей «Яндекс. Такси»? 3
Автомобилисты стали меняться машинами через приложение
Автомобилисты стали меняться машинами через приложение
В Германии назвали худшие б/у кроссоверы
В Германии назвали худшие б/у кроссоверы
Karoq стал «россиянином»
Karoq стал «россиянином»
Видео
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
01:57
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
ДТП
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
00:33
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
ДТП
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
00:54
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
ДТП Автоновости
Появилось видео поездки Санта-Клауса в «горящих» санях
00:32
Появилось видео поездки Санта-Клауса в «горящих» санях
ДТП
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
00:46
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
Автоновости
Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу
00:13
Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу
Автоновости
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
01:03
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
ДТП Статьи
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
00:24
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение