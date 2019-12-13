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Водителя Tesla заметили спящим во время поездки по шоссе 

Рамблер 2 часа назад
Водителя Tesla заметили спящим во время поездки по шоссе
Фото: Reuters
В Сети появилось видео с водителем, спящим за рулем электромобиля Tesla во время поездки по скоростному шоссе на автопилоте. Об этом сообщает Daily Mail.
Запись сделал мужчина, ехавший по соседней полосе на своем Hyundai. По его словам, видео было снято на одной из дорог Флориды (США).
Tesla обладают гораздо более высокой степенью автоматизации, чем обычные автомобили, они оснащены системами, которые отслеживают окружающую обстановку с помощью множества лазеров и камер. Однако водителям Tesla рекомендуется внимательно следить за дорогой, так как они по-прежнему отвечают за безопасность автомобиля и других участников дорожного движения.
viralhog.com
Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад в Коннектикуте Tesla на автопилоте протаранила две машины, в том числе полицейский автомобиль. Полиция в этот момент эвакуировала с дороги сломавшееся авто. Проезжавший мимо водитель на Tesla включил автопилот, повернулся к ехавшей на заднем сиденье собаке и не заметил сломанную машину и авто полицейских прямо по курсу.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Автоновости , Hyundai , Tesla
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