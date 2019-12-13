Водителя Tesla заметили спящим во время поездки по шоссе

В Сети появилось видео с водителем, спящим за рулем электромобиля Tesla во время поездки по скоростному шоссе на автопилоте. Об этом сообщает Daily Mail

Запись сделал мужчина, ехавший по соседней полосе на своем Hyundai . По его словам, видео было снято на одной из дорог Флориды (США).

Tesla обладают гораздо более высокой степенью автоматизации, чем обычные автомобили, они оснащены системами, которые отслеживают окружающую обстановку с помощью множества лазеров и камер. Однако водителям Tesla рекомендуется внимательно следить за дорогой, так как они по-прежнему отвечают за безопасность автомобиля и других участников дорожного движения.

viralhog.com

Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад в Коннектикуте Tesla на автопилоте протаранила две машины, в том числе полицейский автомобиль. Полиция в этот момент эвакуировала с дороги сломавшееся авто. Проезжавший мимо водитель на Tesla включил автопилот, повернулся к ехавшей на заднем сиденье собаке и не заметил сломанную машину и авто полицейских прямо по курсу.