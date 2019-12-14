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Автоновости

Uber судится с транспортным управлением Лондона за право работать 

Инфо 24 34 минуты назад
Uber судится с управлением Лондона за право работать
Фото: flickr.com
Компания Uber подала апелляцию на решение управления транспорта Лондона об отказе продлевать лицензию сервису такси. Как передает Reuters, компания делает длительным судебный процесс и в течение этого времени продолжит работать в столице Великобритании. В управлении транспорта отказались от комментариев.
Компания Uber столкнулась с проблемами в нескольких странах, и была вынуждена уйти с рынка услуг такси в Копенгагене и Венгрии.
В конце ноября управление транспорта Лондона объявило, что не будет продлевать лицензию сервису Uber из-за «целого ряда упущений, которые ставят под угрозу безопасность пассажиров».
Регулятор подчеркнул, что с момента последнего продления лицензии в июне 2018 года сервис исправил недочеты в работе. Однако, по версии управления, в приложении есть несколько серьезных упущений. Это дает возможность несертифицированным водителям работать в такси, что ставит под угрозу безопасность пассажиров.
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Теги:
Автоновости , Uber
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