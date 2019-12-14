Uber судится с управлением Лондона за право работать

Uber судится с транспортным управлением Лондона за право работать

Компания Uber подала апелляцию на решение управления транспорта Лондона об отказе продлевать лицензию сервису такси. Как передает Reuters, компания делает длительным судебный процесс и в течение этого времени продолжит работать в столице Великобритании. В управлении транспорта отказались от комментариев.

Компания Uber столкнулась с проблемами в нескольких странах, и была вынуждена уйти с рынка услуг такси в Копенгагене и Венгрии.

В конце ноября управление транспорта Лондона объявило, что не будет продлевать лицензию сервису Uber из-за «целого ряда упущений, которые ставят под угрозу безопасность пассажиров».

Регулятор подчеркнул, что с момента последнего продления лицензии в июне 2018 года сервис исправил недочеты в работе. Однако, по версии управления, в приложении есть несколько серьезных упущений. Это дает возможность несертифицированным водителям работать в такси, что ставит под угрозу безопасность пассажиров.