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Бортжурнал

Volkswagen представил новый минивэн Viloran 

Daily-Motor 3 часа назад
Volkswagen представил новый минивэн Viloran
Фото: Daily-Motor
Компания Volkswagen готовит для Китая новый минивэн под названием Viloran, отличающийся большими размерами, а также просторным и комфортабельным салоном. Накануне в базе Министерства промышленности КНР появилась первая техническая информация о данной новинке, а также первые официальные фотографии серийной версии автомобиля.
Минивэн Viloran спроектирован на архитектуре MQB. Длина новинки составляет 5346 мм, ширина — 1976 мм, а высота — 1781 мм. Размер колесной базы равен 3180 мм.
Дизайн автомобиля выполнен в стиле флагманского кроссовера марки — VW Touareg. Минивэн оснастили похожей радиаторной решеткой и головной оптикой, а также эффектной хромированной планкой, объединяющей светодиодные задние фонари.
Внутри новый Viloran оснащен тремя рядами сидений, где на втором ряду установлены раздельные «капитанские» кресла. Материалы отделки — премиального качества.
Приводит в движение минивэн безальтернативный 2-литровый турбомотор EA888 с отдачей в 220 лошадиных сил (350 Нм момента). Связку ему осуществляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.
В продажу новый минивэн VW Viloran поступит весной 2020 года. Предварительный ценник — от 321 тысячи 900 юаней или 2 миллиона 880 тысяч рублей по текущему курсу.
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Теги:
Автоновости , Volkswagen
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