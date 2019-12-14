Volkswagen представил новый минивэн Viloran

Компания Volkswagen готовит для Китая новый минивэн под названием Viloran, отличающийся большими размерами, а также просторным и комфортабельным салоном. Накануне в базе Министерства промышленности КНР появилась первая техническая информация о данной новинке, а также первые официальные фотографии серийной версии автомобиля.

Минивэн Viloran спроектирован на архитектуре MQB. Длина новинки составляет 5346 мм, ширина — 1976 мм, а высота — 1781 мм. Размер колесной базы равен 3180 мм.

Дизайн автомобиля выполнен в стиле флагманского кроссовера марки — VW Touareg. Минивэн оснастили похожей радиаторной решеткой и головной оптикой, а также эффектной хромированной планкой, объединяющей светодиодные задние фонари.

Внутри новый Viloran оснащен тремя рядами сидений, где на втором ряду установлены раздельные «капитанские» кресла. Материалы отделки — премиального качества.

Приводит в движение минивэн безальтернативный 2-литровый турбомотор EA888 с отдачей в 220 лошадиных сил (350 Нм момента). Связку ему осуществляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

В продажу новый минивэн VW Viloran поступит весной 2020 года. Предварительный ценник — от 321 тысячи 900 юаней или 2 миллиона 880 тысяч рублей по текущему курсу.