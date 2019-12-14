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Бортжурнал

Названы самые популярные подержанные иномарки 

Рамблер 31 минуту назад
Названы самые популярные подержанные иномарки
Фото: РИА Новости
Стал известен топ-10 самых популярных подержанных иномарок в России. Ноябрьский рейтинг продаж опубликовало аналитическое агентство «Автостат».
Лидером остается Ford Focus. В минувшем месяце россияне приобрели 11 тысяч «Фокусов» с пробегом. На втором месте Hyundai Solaris (10 тысяч автомашин). На третьем — KIA Rio (9 тысяч). При этом, в отличие от Ford Focus (-9%), «корейцы» показали рост продаж (+14% и +12%) по сравнению с ноябрем 2018 года.
В пятерку лидеров также вошли Toyota Corolla (8,7 тысяч, -5%) и Toyota Camry (7,1 тысяч, +2%).
Также в топ подержанных иномарок по итогам ноября попали Renault Logan (7,1 тысяч, 0%), Chevrolet Niva (6,8 тысяч, +2%), Volkswagen Polo (5,6 тысяч, +12%), Opel Astra (5 тысяч, -7%) и Skoda Octavia (4,7 тысяч, +3%).
Ранее «Рамблер» сообщал, что стали известны 10 самых популярных китайских автобрендов:
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Автоновости , Hyundai , Chevrolet , Opel Astra , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Toyota , Renault Logan , Chevrolet Niva , Skoda Octavia , Volkswagen , Renault , Skoda , Opel , Kia Rio , Toyota Camry , Toyota Corolla
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