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Ford придумал новое стекло для Mustang 

Motor.ru 2 часа назад
Ford придумал новое стекло для Mustang
Фото: Motor
Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало патентую заявку Ford на ветровое стекло нового образца.
Судя по указанным в патентной заявке сведениям, ветровое стекло новой конструкции отличается существенно увеличенной площадью: его верхняя кромка смещена назад почти до подголовников передних кресел. Нет сомнений, что это обеспечит водителю и переднему пассажиру спортивного купе улучшенную обзорность в переднем направлении и даже подарит ощущение поездки на кабриолете. Аналогичное ветровое стекло, заходящее далеко на крышу, уже используется, к примеру, в американском электрическом кроссовере Tesla Model X.
Инженеры Ford также уделили внимание и сохранению жёсткости кузова, важной не только для обеспечения пассивной безопасности, но и для управляемости «Мустанга». Для этого им неизбежно пришлось заняться усилением небольшой металлической части крыши, оставшейся непрозрачной. На чертеже указано, что для неё сконструировали Х-образный каркас из двух поперечных балок. Хотя в заявке явно изображено купе Mustang, «Форд» отмечает, что данное решение может быть использовано и на любых других легковых автомобилях марки.
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Теги:
Автоновости , Tesla , Ford
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