Ford придумал новое стекло для Mustang

Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало патентую заявку Ford на ветровое стекло нового образца.

Судя по указанным в патентной заявке сведениям, ветровое стекло новой конструкции отличается существенно увеличенной площадью: его верхняя кромка смещена назад почти до подголовников передних кресел. Нет сомнений, что это обеспечит водителю и переднему пассажиру спортивного купе улучшенную обзорность в переднем направлении и даже подарит ощущение поездки на кабриолете. Аналогичное ветровое стекло, заходящее далеко на крышу, уже используется, к примеру, в американском электрическом кроссовере Tesla Model X.

Инженеры Ford также уделили внимание и сохранению жёсткости кузова, важной не только для обеспечения пассивной безопасности, но и для управляемости «Мустанга». Для этого им неизбежно пришлось заняться усилением небольшой металлической части крыши, оставшейся непрозрачной. На чертеже указано, что для неё сконструировали Х-образный каркас из двух поперечных балок. Хотя в заявке явно изображено купе Mustang, «Форд» отмечает, что данное решение может быть использовано и на любых других легковых автомобилях марки.