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Узбекистан запустит автобусное сообщение с Москвой 

Газета.Ru + ещё 3 33 минуты назад
Узбекистан запустит автобусное сообщение с Москвой
Фото: ТАСС
Компания "Узавтотранс Сервис" запустит регулярное автобусное сообщение с Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Узбекистана.
Как отмечается, запуск намечен на 19 декабря в 12.00 (10.00 мск).
"Министерство транспорта Республики Узбекистан сообщает, что с 19 декабря запускается регулярное автобусное сообщение "Ташкент — Москва — Ташкент", — говорится в сообщении.
Первый автобус отправится с автовокзала Ташкента и прибудет 22 декабря на автостанцию "Новоясеневская" в Москве. Билет будет стоить 900 тысяч сумов ($95). Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.
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Теги:
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