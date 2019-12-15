Узбекистан запустит автобусное сообщение с Москвой

Компания "Узавтотранс Сервис" запустит регулярное автобусное сообщение с Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Узбекистана.

Как отмечается, запуск намечен на 19 декабря в 12.00 (10.00 мск).

"Министерство транспорта Республики Узбекистан сообщает, что с 19 декабря запускается регулярное автобусное сообщение "Ташкент — Москва — Ташкент", — говорится в сообщении.

Первый автобус отправится с автовокзала Ташкента и прибудет 22 декабря на автостанцию "Новоясеневская" в Москве. Билет будет стоить 900 тысяч сумов ($95). Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.