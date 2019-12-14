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Как избежать примерзания дворников 

Рамблер 1 час назад
Как избежать примерзания дворников
Фото: ТАСС
Эксперты издания «Автовзгляд» привели три способа, как можно зимой избежать примерзания дворников к лобовому стеклу. Совет оставлять их во время стоянки автомобиля в вертикальном положении — не в счёт.
Вертикальное положение дворников грозит растягиванием пружин в поводках. Поэтому со временем даже, казалось бы, новые очистители начинают плохо справляться со своими обязанностями из-за недостаточной прижимной силы.
Не годится также совет обрабатывать дворники перед уходом средством WD-40 или антифризом, поскольку они оставляют на стекле маслянистые пятна.
Справиться с задачей поможет концентрат «незамерзайки», содержащей спирт. Достаточно полить немного жидкости на дворники чтобы они за ночь не примёрзли к лобовому стеклу. При этом эксперты подчеркивают, что обычная незамерзайка не годится, поскольку содержит в себе большое количество воды, необходим именно концентрат.
Еще один способ — подкладывать под дворники по спичечному коробку. Так резинки окажутся в подвешенном состоянии и, не прикасаясь к стеклу, к нему не примерзнут.
Наконец, можно заморочиться, уверяют специалисты, и провести на место, где покоятся дворники, полоски самоклеящейся плёнки с нанесенными на них токопроводящими дорожками. Нагревательные элементы следует подключить проводами к электросети автомобиля и о промерзании дворников можно забыть навсегда.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , АвтоВзгляд
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