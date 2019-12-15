Как выгодно купить новый автомобиль

Автоэксперты пришли к выводу, что новую машину лучше приобрести до Нового года. Раньше многие покупатели ждали января, справедливо полагая, что цены в начале года падают. Однако сейчас ситуация изменилась, сообщает «Автовзгляд».

BMW и Chery. Так, производители уже объявили, что цены в 2020 году вырастут. В частности, это сделали компании Volvo

Кроме того, с 1 января в России на 111% вырастет ставка утилизационного сбора, что сделает импортные автомобили дороже. Аналитики говорят, что отечественные производители получат субсидии и сохранят цены на прежнем уровне. Однако удорожание зарубежных моделей может автоматически повлечь увеличение цены на российские машины.

В марте 2020 года в России также введут этикетки энергоэффективности. Чиновники говорят, что это не скажется на стоимости машин. Однако исключать небольшого повышения цен нельзя.

Также на ценах авто скажется инфляция. Официальные цифры — 4% в год.

Учитывая эти фактор покупку автомобиля лучше не откладывать на январь, полагают эксперты.