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Как выгодно купить новый автомобиль 

Рамблер + ещё 2 47 минут назад
Как выгодно купить новый автомобиль
Фото: РИА Новости
Автоэксперты пришли к выводу, что новую машину лучше приобрести до Нового года. Раньше многие покупатели ждали января, справедливо полагая, что цены в начале года падают. Однако сейчас ситуация изменилась, сообщает «Автовзгляд».
Так, производители уже объявили, что цены в 2020 году вырастут. В частности, это сделали компании Volvo, BMW и Chery.
Кроме того, с 1 января в России на 111% вырастет ставка утилизационного сбора, что сделает импортные автомобили дороже. Аналитики говорят, что отечественные производители получат субсидии и сохранят цены на прежнем уровне. Однако удорожание зарубежных моделей может автоматически повлечь увеличение цены на российские машины.
В марте 2020 года в России также введут этикетки энергоэффективности. Чиновники говорят, что это не скажется на стоимости машин. Однако исключать небольшого повышения цен нельзя.
Также на ценах авто скажется инфляция. Официальные цифры — 4% в год.
Учитывая эти фактор покупку автомобиля лучше не откладывать на январь, полагают эксперты.
Ранее «Рамблер» сообщал о новом рейтинге самых популярных иномарок с пробегом.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Автоновости , Volvo , Chery , BMW , АвтоВзгляд
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