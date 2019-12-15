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Названо лучшее время для покупки нового автомобиля 

Вечерняя Москва + ещё 2 37 минут назад
Названо лучшее время для покупки нового автомобиля
Фото: Вечерняя Москва
Автомобильные эксперты рассказали, когда лучше всего с финансовой точки зрения покупать новую машину. Раньше наиболее выгодным месяцем считался январь, когда новинки еще не доходили до дилеров, а прошлогодние авто продавались с большими скидками из-за того, что становилиьс «старше».
В этот раз ситуация изменилась. В частности, некоторые автопроизводители объявили о повышении цен на машины с Нового года — к ним относятся компании Volvo, BMW и Chery.
Кроме того, с 1 января следующего года в России вырастут ставки утилизационного сбора, что повлияет на импортные авто. Машин отечественной сборки это коснется меньше, так как они получают субсидии от государства. Также в марте 2020 года введут в действие этикетки энергоэффективности. По мнению экспертов, не стоит исключать то, что это нововведение может повлиять на стоимость машин.
Помимо этого, на росте цен скажется инфляция, которая официально составляет около четырех процентов в год.
В связи с этим, россиянам посоветовали не откладывать покупку автомобиля, так как дешевле они не станут, пишет «Автовзгляд».
Ранее специалисты определили наиболее популярные подержанные иномарки в России.
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Теги:
Автоновости , Volvo , Chery , BMW , АвтоВзгляд
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