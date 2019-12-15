BMW i3 получит обновленную батарею

Электрокар i3 от немецкой компании BMW получит новый аккумулятор.

Представители бренда отметили, что изначально планировали комплектовать электрокар «батарейкой» на 22 кВт*ч, затем нашелся способ увеличить этот показатель до 33,2 кВт*ч.

В актуальной версии транспортного средства используется аккумулятор на 42,2 кВт*ч. Это позволяет электрокару проезжать до 285 километров без остановки на станциях подзарядки.

Но этого инженерам немецкого автомобильного производителя оказалось недостаточно и теперь, чтобы повысить конкурентоспособность транспортного средства, устанавливается новый аккумулятор.

Увидеть этот автомобиль фанаты бренда смогут уже в следующем году. Это последняя замена «батарейки» в планах производителя, с которой электрокар может выпускаться до 2024 года.

Если стратегия компании не поменяется, то в 2024 году на рынок выйдут более современные автомобили, в числе которых: iX3, i4, iNext. В них производитель предложит технологии, которые позволят успешно конкурировать с другими марками.