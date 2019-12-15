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Chevrolet мог заменить «кочергу» на «шайбу» 

Motor.ru 34 минуты назад
Chevrolet мог заменить «кочергу» на «шайбу»
Фото: Motor
Хотя Chevrolet Tahoe и Suburban нового поколения получили набор кнопок для управления автоматической коробкой передач, дизайнеры рассматривали и альтернативные варианты.
Как рассказал в интервью изданию Muscle Cars & Trucks главный дизайнер интерьера внедорожников Chevrolet Tahoe и Suburban нового поколения Майкл Стэплтон, его команда разработала несколько вариантов селектора на замену традиционной для американских автомобилей архаичной «кочерге» на рулевой колонке. В частности, он упомянул поворотную «шайбу» наподобие используемой в современных моделях Jaguar и Land Rover. Однако команда дизайнеров в итоге отказалась от этой идеи, так как сочла её не такой интуитивной, как старые добрые кнопки.
Их вертикальное расположение, отмечает Стэплтон, повторяет общепринятый порядок режимов в обычном селекторе автоматической коробки передач. На пульте управления АКПП есть даже кнопки «+» и «-» для использования в ручном режиме переключения передач. Кнопочный селектор отлично вписался в новый дизайн центральной консоли Tahoe и Suburban, так как на ней, вопреки нынешней моде, осталось довольно много аналоговых кнопок вместо модных сенсорных экранов: лишь на передней панели предусмотрен 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы.
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Теги:
Автоновости , Jaguar , Chevrolet , Chevrolet Tahoe , Rover , Land Rover
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