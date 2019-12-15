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Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero получат одну платформу 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero получат одну платформу
Фото: Car.ru
Японские внедорожники Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero будут производиться на одной основе.
Аналитики считают, что благодаря альянсу двух брендов, модель Pajero может получить обновление и выйти в новом поколении, если в Nissan «поделятся» платформой для Patrol.
При этом представители компании Mitsubishi уже заявили о том, что между двумя брендами достигнуты некоторые соглашения, но никаких подробностей руководители марки не озвучивают.
Также в Mitsubishi рассказали, что перед вступлением в альянс они даже не представляли, каков будет результат этого сотрудничества. Аналитики сделали вывод об использовании единой платформы для Patrol и Pajero после слов о том, что представители брендов ищут основы для своих автомобилей, которые могут использоваться совместно.
О том, что Mitsubishi и Nissan могут объединиться, говорил еще в 2007 году генеральный директор первого бренда. И тогда он сказал, что его компанию в ассортименте коллег интересует модель Patrol. Никаких подробностей тогда, как и сейчас, не прозвучало.
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Теги:
Автоновости , Nissan , Nissan Patrol , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi
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