Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero получат одну платформу

Аналитики считают, что благодаря альянсу двух брендов, модель Pajero может получить обновление и выйти в новом поколении, если в Nissan «поделятся» платформой для Patrol.

При этом представители компании Mitsubishi уже заявили о том, что между двумя брендами достигнуты некоторые соглашения, но никаких подробностей руководители марки не озвучивают.

Также в Mitsubishi рассказали, что перед вступлением в альянс они даже не представляли, каков будет результат этого сотрудничества. Аналитики сделали вывод об использовании единой платформы для Patrol и Pajero после слов о том, что представители брендов ищут основы для своих автомобилей, которые могут использоваться совместно.

О том, что Mitsubishi и Nissan могут объединиться, говорил еще в 2007 году генеральный директор первого бренда. И тогда он сказал, что его компанию в ассортименте коллег интересует модель Patrol. Никаких подробностей тогда, как и сейчас, не прозвучало.