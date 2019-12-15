Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Москве водитель сбил пешехода и скрылся
В Москве водитель сбил пешехода и скрылся
ДТП
Под Нижним Новгородом перевернулся автобус с пассажирами
Под Нижним Новгородом перевернулся автобус с пассажирами
ДТП
Три человека погибли в результате ДТП в Пермском крае
Три человека погибли в результате ДТП в Пермском крае
ДТП
Как выгодно купить новый автомобиль
Как выгодно купить новый автомобиль
Автоновости

Стало известно о времени прогрева машины зимой 

Рамблер 34 минуты назад
Стало известно о времени прогрева машины зимой
Фото: РИА Новости
Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал РИА Новости, сколько нужно прогревать автомобиль зимой перед началом движения. По его словам, несмотря на заявления некоторых специалистов о бессмысленности стоянки с заведённым двигателем, процессу все же стоит уделить несколько минут.
Зиновьев подчеркнул, что, учитывая ПДД, которые запрещают прогревать автомобиль в жилых зонах, оптимальным решением будет кратковременный прогрев.
«Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — (прогрев) до минуты летом, две-три минуты зимой с последующим движением (около двух минут) на низких оборотах», — цитирует агентство слова своего собеседника.
При этом самым эффективным и «цивилизованным» способом прогрева Зиновьев назвал использование предпускового подогревателя. Однако эксперт отметил, что иногда традиционный прогрев просто необходим автолюбителю, чтобы, например, застывшие ночью дворники пришли в рабочее состояние.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты издания Autonews, устроили опрос экспертов на предмет, нужно ли прогревать двигатели современных автомобилей перед поездкой в холодное время года. Специалисты пришли к выводу, что современные моторные масла позволяют силовому агрегату работать бесперебойно даже в сильные морозы без предварительного прогрева.
Видео дня. "Площадка" может исчезнуть из экзамена для будущих водителей
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Сергей Зиновьев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве водитель сбил пешехода и скрылся
В Москве водитель сбил пешехода и скрылся
Под Нижним Новгородом перевернулся автобус с пассажирами
Под Нижним Новгородом перевернулся автобус с пассажирами
Три человека погибли в результате ДТП в Пермском крае
Три человека погибли в результате ДТП в Пермском крае
Как выгодно купить новый автомобиль
Как выгодно купить новый автомобиль
Chevrolet мог заменить «кочергу» на «шайбу»
Chevrolet мог заменить «кочергу» на «шайбу»
Видео
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
01:57
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
ДТП
«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю
01:24
«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю
ДТП
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
00:33
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
ДТП
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
00:54
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
ДТП Автоновости
Появилось видео поездки Санта-Клауса в «горящих» санях
00:32
Появилось видео поездки Санта-Клауса в «горящих» санях
ДТП
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
00:46
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
Автоновости
Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу
00:13
Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу
Автоновости
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
01:03
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
ДТП Статьи
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение