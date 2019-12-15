Стало известно о времени прогрева машины зимой

Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал РИА Новости , сколько нужно прогревать автомобиль зимой перед началом движения. По его словам, несмотря на заявления некоторых специалистов о бессмысленности стоянки с заведённым двигателем, процессу все же стоит уделить несколько минут.

Зиновьев подчеркнул, что, учитывая ПДД, которые запрещают прогревать автомобиль в жилых зонах, оптимальным решением будет кратковременный прогрев.

«Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — (прогрев) до минуты летом, две-три минуты зимой с последующим движением (около двух минут) на низких оборотах», — цитирует агентство слова своего собеседника.

При этом самым эффективным и «цивилизованным» способом прогрева Зиновьев назвал использование предпускового подогревателя. Однако эксперт отметил, что иногда традиционный прогрев просто необходим автолюбителю, чтобы, например, застывшие ночью дворники пришли в рабочее состояние.