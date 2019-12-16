Четыре автобренда подняли цены в России в декабре

За первые две недели декабря четыре автопроизводителя пересмотрели прайс-листы на свои модели, сообщают аналитики "Цена Авто".

Стоимость японского кроссовера Nissan X-Trail в топовой комплектации выросла на 11 тыс. руб. и теперь составляет 2 млн 170 тыс. руб. За такую цену можно приобрести модели с 2,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с. в паре с вариатором.

У японского бренда Mazda на 10-38 тыс. руб. подорожали сразу три модели. Седан Mazda6 стал дороже во всех комплектациях и сейчас стоит от 1,55 млн до 2,32 млн руб. Также выросла стоимость всех комплектаций двух кроссоверов Mazda CX-5 и CX-9. Первый можно приобрести за 1,59-2,53 млн руб., второй — за 2,81-3,38 млн руб.

Также прибавила в цене продукция VAG: ценник Volkswagen Tiguan подскочил на 30-70 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме Trendline и Winter. Стоимость немецкого кроссовера теперь составляет от 1,65 млн до 2,64 млн руб.

Skoda подняла цены на Kodiaq, Superb и Superb Combi — они выросли на 2-49 тыс. руб. Флагманский Superb теперь предлагают по подросшей стартовой цене в 2,1 млн руб. Стоимость топовой версии осталась прежней — 2,35 млн руб. Superb Combi доступен за 2,22-2,46 млн руб.

Kodiaq подорожал в нескольких комплектациях и теперь стоит от 1,45 млн до 3 млн руб.