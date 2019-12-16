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Четыре автобренда подняли цены в России в декабре 

Авторамблер + ещё 1 3 часа назад
Четыре автобренда подняли цены в России
Фото: Авторамблер
За первые две недели декабря четыре автопроизводителя пересмотрели прайс-листы на свои модели, сообщают аналитики "Цена Авто".
Стоимость японского кроссовера Nissan X-Trail в топовой комплектации выросла на 11 тыс. руб. и теперь составляет 2 млн 170 тыс. руб. За такую цену можно приобрести модели с 2,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с. в паре с вариатором.
У японского бренда Mazda на 10-38 тыс. руб. подорожали сразу три модели. Седан Mazda6 стал дороже во всех комплектациях и сейчас стоит от 1,55 млн до 2,32 млн руб. Также выросла стоимость всех комплектаций двух кроссоверов Mazda CX-5 и CX-9. Первый можно приобрести за 1,59-2,53 млн руб., второй — за 2,81-3,38 млн руб.
Также прибавила в цене продукция VAG: ценник Volkswagen Tiguan подскочил на 30-70 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме Trendline и Winter. Стоимость немецкого кроссовера теперь составляет от 1,65 млн до 2,64 млн руб.
Skoda подняла цены на Kodiaq, Superb и Superb Combi — они выросли на 2-49 тыс. руб. Флагманский Superb теперь предлагают по подросшей стартовой цене в 2,1 млн руб. Стоимость топовой версии осталась прежней — 2,35 млн руб. Superb Combi доступен за 2,22-2,46 млн руб.
Kodiaq подорожал в нескольких комплектациях и теперь стоит от 1,45 млн до 3 млн руб.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Nissan , Nissan X-Trail , Mazda , Mazda CX-5 , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan
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