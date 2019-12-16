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Jeep Gladiator подготовили для продажи в России 

CarClub 3 часа назад
Jeep Gladiator придет в Россию
Фото: Компания Jeep
Год назад в рамках Лос-Анджелесского автосалона состоялась премьера пикапа Jeep Gladiator. Представители компании практически сразу обозначили намерение вывести новинку на российский рынок, и теперь она появилась в базе Роспатента. Конечно, это еще не ОТТС, дающее право начать продажи, однако сам запуск процесса говорит о том, что от своих планов бренд не отказался.
Wrangler, на базе которого построен внедорожный пикап, в России продается, но пользуется ограниченным спросом. Так что Gladiator явно станет нишевым автомобилем и даже в небольшом сегменте легких грузовичков вряд ли выйдет в ТОП-5. Если модель появится у нас, то случится это не раньше конца следующего года.
В США для Jeep Gladiator заявлено два двигателя. Бензиновый атмосферник V6 3.6 выдает 289 л.с., дизельный трехлитровый агрегат — 264 силы. Для обоих моторов доступен 8-ступенчатый автомат, однако бензиновый можно также заполучить с 6-скоростной механикой.
Jeep Wrangler стоит в России от 3,5 миллиона рублей.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Jeep , Jeep Wrangler , Jeep Gladiator , Роспатент
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