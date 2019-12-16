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Jeep построит конкурента для Suzuki Jimny 

Автовести 4 часа назад
Jeep построит конкурента для Suzuki Jimny
Фото: Jeep
Компания Jeep планирует расширить свою модельную линейку "вниз" — за счет создания ультракомпактной модели, которая займет позицию на ступеньку ниже нынешнего Jeep Renegade. Но на какой платформе и с какими моторами — пока загадка.
Известно, что длина будущей новинки будет колебаться в районе 4 метров. Это чуть больше, чем длина 3,6-метрового Suzuki Jimny, но, по всей видимости, в Jeep планируют снабдить малыша пятью полноценными дверями.
Как заявил глава Jeep по маркетингу в Европе Марко Пигоцци изданию Auto Express, на выходе планируется получить многоцелевую модель: компактный "Джип" можно будет использовать как хардкорный внедорожник, так и в качестве автомобиля на каждый день.
Вполне возможно, в Jeep на фоне грядущего слияния концерна FCA, в который входит марка, с европейской группой PSA рассчитывают задействовать в разработке некую заемную компактную платформу — например, CMP, на которой базируются Peugeot 208 и DS3 Crossback.
Кроме того, учитывая активно декларируемые в последнее время намерения Jeep по электрификации собственной модельной линейки, не исключено, что будущая ультракомпактная новинка окажется гибридом. А силовую установку для нее могут сформировать из небольшого бензинового турбомотора и электродвигателя в приводе задней оси. Никаких дополнительных подробностей о планах Jeep по созданию самого компактного внедорожника пока нет.
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Теги:
Автоновости , Jeep , Suzuki Jimny , Peugeot 208 , Peugeot , Suzuki , Jeep Renegade
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