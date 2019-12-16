Jeep построит конкурента для Suzuki Jimny

Компания Jeep планирует расширить свою модельную линейку "вниз" — за счет создания ультракомпактной модели, которая займет позицию на ступеньку ниже нынешнего Jeep Renegade. Но на какой платформе и с какими моторами — пока загадка.

Известно, что длина будущей новинки будет колебаться в районе 4 метров. Это чуть больше, чем длина 3,6-метрового Suzuki Jimny , но, по всей видимости, в Jeep планируют снабдить малыша пятью полноценными дверями.

Как заявил глава Jeep по маркетингу в Европе Марко Пигоцци изданию Auto Express, на выходе планируется получить многоцелевую модель: компактный "Джип" можно будет использовать как хардкорный внедорожник, так и в качестве автомобиля на каждый день.

Вполне возможно, в Jeep на фоне грядущего слияния концерна FCA, в который входит марка, с европейской группой PSA рассчитывают задействовать в разработке некую заемную компактную платформу — например, CMP, на которой базируются Peugeot 208 и DS3 Crossback.

Кроме того, учитывая активно декларируемые в последнее время намерения Jeep по электрификации собственной модельной линейки, не исключено, что будущая ультракомпактная новинка окажется гибридом. А силовую установку для нее могут сформировать из небольшого бензинового турбомотора и электродвигателя в приводе задней оси. Никаких дополнительных подробностей о планах Jeep по созданию самого компактного внедорожника пока нет.