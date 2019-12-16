Назвали самые угоняемые автомобили в Санкт-Петербурге 

Hyundai, Toyota и KIA — самые угоняемые автомобили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 9 месяцев 2019 года. Об этом сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе компании «АльфаСтрахование», одного из ведущих страховщиков на рынке КАСКО в России.
Самой привлекательной машиной для угонщиков, согласно подсчетам, стал кроссовер Hyundai Tucson — 3,16% владельцев этих авто пострадали от угонов. Второе место досталось Toyota Camry, с угонами которой было связано 2,4% обращений. Замкнула тройку лидеров KIA Sportage с частотой хищений 2,26%.
Также высоким спросом у преступников в течение первых трех кварталов текущего года пользовались Hyundai Solaris (1,5%) и Ford Focus (1,09%).
В ТОП-10 самых угоняемых машин в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам января—октября 2019 года также вошли: KIA Ceed (1,04%), KIA Rio (0,71%), Hyundai Creta (0,65%), KIA Sorento (0,59%) и Audi Q3 (0,55%).