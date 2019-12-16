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Opel вернулся в Россию 

Рамблер + ещё 26 1 час назад
Компания Opel объявила о старте предзаказа на минивэн Zafira Life, произведённый на заводе в Калуге, и кроссовер Grandland X, собранном в Германии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Концерн запустил продажу авто в России впервые с 2015 года.
Как выгодно купить новый автомобиль
Поводом для ухода Opel с российского рынка, как ранее сообщал «Рамблер», стал низкий уровень продаж. Тогда марка принадлежала концерну General Motors, эксперты которого заявили, что нецелесообразно вкладывать большие средства в «рынок с неясной долгосрочной перспективой». Впоследствии Opel был продан группе PSA. Весной глава компании Карлос Таварес завил о возвращении немецкой марки Opel в Россию после почти четырёхлетнего отсутствия.
По данным издания, автомобили уже появились в дилерских центрах Opel в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде — всего в 11 салонах. Предполагается, что в следующем году количество дилерских центров будет увеличено вдвое.
Сегодня можно оформить предзаказ на минивэны Zafira Life, произведённые в Калуге, и кроссоверы Grandland X, собранные в немецком городе Айзенахе. С начала 2020 года продажу поступят фургоны Opel Vivaro российского производства.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Видео , Другое
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