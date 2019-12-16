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Opel возобновил продажи автомобилей в России 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Фото: ТАСС
Компания PSA Peugeot Citroen начала продажи новых моделей Opel в России, говорится в сообщении Opel.
"Opel возвращается в Россию: с сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань и Ставрополь. Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге", — отмечается в сообщении Opel.
Компания Opel ушла с рынка России в 2015 году.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Citroen , Peugeot , Opel
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