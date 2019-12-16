В Москве перед праздниками увеличилось число машин

На московских дорогах перед новогодними праздниками увеличилось количество автомобилей. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Уточняется, что в понедельник зафиксировано на 100 тысяч больше машин, приезжающих из-за МКАД, чем в обычные дни. Специалисты предупреждают москвичей, что наибольшая загруженность на дорогах ожидается с 23 по 29 декабря. Однако уже 30 числа автомобилей в столице станет заметно меньше.
«Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений», — отметили в ЦОДД.
В начале декабря власти столицы предупредили граждан, что в центре Москвы в связи с фестивалем «Путешествие в Рождество» будет перекрыто автомобильное движение с 28 декабря по 6 января. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут, так как пешеходными станут участки Тверской и Моховой улиц, а также улицы Охотный Ряд и Театральный проезд. Кроме того, транспортное движение прекратится по Брюсову, Глинищевскому, Газетному, Малому Гнездниковскому и Никитскому переулкам. Парковки в Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках будут ограничены уже с 25 декабря.