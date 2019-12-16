В Москве перед праздниками увеличилось число машин

В Москве перед новогодними праздниками увеличилось количество машин

На московских дорогах перед новогодними праздниками увеличилось количество автомобилей. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что в понедельник зафиксировано на 100 тысяч больше машин, приезжающих из-за МКАД, чем в обычные дни. Специалисты предупреждают москвичей, что наибольшая загруженность на дорогах ожидается с 23 по 29 декабря. Однако уже 30 числа автомобилей в столице станет заметно меньше.

«Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений», — отметили в ЦОДД.