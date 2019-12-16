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Названы рублевые цены на Audi Q3 Sportback 

Авторамблер + ещё 2 1 час назад
Названы рублевые цены на Audi Q3 Sportback
Фото: Авторамблер
В России начался прием заказов на купе-кроссовер Audi Q3 Sportback, стоимость которого варьируется от 2,5 млн до 2,8 млн руб. в зависимости от двигателя и оснащения.
До автосалонов модели доедут в первом квартале 2020 года, сообщила Audi в пресс-релизе.
Внешне Sportback отличается черной восьмиугольной решеткой радиатора с рисунком в виде пчелиных сот, обрамленной хромированной рамкой. Воздухозаборники соединяет горизонтальная планка на бампере.
Из-за низкой наклоненной крыши Sportback в профиль выглядит длиннее, чем Audi Q3. Длина составляет 4501 мм, ширина — 1849 мм, а высота — 1556 мм при колесной базе в 2680 мм.
В салоне установлена 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и тачскрин системы мультимедиа восьмиугольной формы. Задние сиденья можно двигать в диапазоне 150 мм, а спинки складывать в соотношении 40:20:40.
Всего доступны три комплектации: Base, Advance и Sport. В "базе" Q3 Sportback получил рулевое управление, изменяющее передаточное отношения в зависимости от угла поворота, систему Driveselect с шестью режимами адаптации настроек двигателя, трансмиссии, амортизаторов и ассистента рулевого управления. Также в список вошли светодиодные фары, подогрев передних сидений, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, датчики света и дождя, 17-дюймовые легкосплавные диски.
Из двигателей доступны 1,4-литровый 35 TFSI мощностью 150 л.с. и 2-литровый 40 TFSI Quattro отдачей 180 л.с. "Младший" мотор агрегатируется с шестиступенчатым "автоматом" S-Tronic, более мощный — с семидиапазонной автоматической коробкой S-Tronic и полным приводом.
На прошлой неделе Audi представила рестайлинговое купе RS 5 и лифтбек RS 5 Sportback.
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Теги:
Автоновости , Audi Q3 , Audi
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