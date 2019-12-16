В России оценят технологии строительства дорог

Экспертный совет при Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ) займется отбором инновационных решений и технологий для дорожного строительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Это будет сделано, в частности, для реализации целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эксперты будут анализировать дорожно-строительные материалы, безопасность дорожного движения, техническое регулирование и стандартизация, ценообразование в отрасли, транспортное планирование, и придорожный сервис.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.