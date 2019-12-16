Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
КамАЗ представил тягач нового поколения
КамАЗ представил тягач нового поколения
Автоновости
Названы рублевые цены на Audi Q3 Sportback
Названы рублевые цены на Audi Q3 Sportback
Автоновости
Универсал MINI Clubman станет кроссовером
Универсал MINI Clubman станет кроссовером
Автоновости
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Автоновости

В России оценят технологии строительства дорог 

Lenta.ru 3 часа назад
В России оценят технологии строительства дорог
Фото: РИА Новости
Экспертный совет при Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ) займется отбором инновационных решений и технологий для дорожного строительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
Это будет сделано, в частности, для реализации целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эксперты будут анализировать дорожно-строительные материалы, безопасность дорожного движения, техническое регулирование и стандартизация, ценообразование в отрасли, транспортное планирование, и придорожный сервис.
Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.
Видео дня. «Грузовой каркас» ввели в столице с 1 декабря
Последние новости
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти Названы регионы для вывоза московского мусора Названы регионы для вывоза московского мусора
Комментарии 
Теги:
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
КамАЗ представил тягач нового поколения
КамАЗ представил тягач нового поколения
Названы рублевые цены на Audi Q3 Sportback
Названы рублевые цены на Audi Q3 Sportback 1
Универсал MINI Clubman станет кроссовером
Универсал MINI Clubman станет кроссовером
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
В Москве перед праздниками увеличилось число машин
В Москве перед праздниками увеличилось число машин 3
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
01:17
Опубликовано видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
ДТП
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
01:57
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
ДТП
«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю
01:24
«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю
ДТП
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
00:33
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
ДТП
КамАЗ представил тягач нового поколения
02:16
КамАЗ представил тягач нового поколения
Автоновости
Opel вернулся в Россию
00:47
Opel вернулся в Россию
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео с места пожара пассажирского автобуса
00:20
Опубликовано видео с места пожара пассажирского автобуса
ДТП
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
00:54
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
ДТП Автоновости
Появилось видео поездки Санта-Клауса в «горящих» санях
00:32
Появилось видео поездки Санта-Клауса в «горящих» санях
ДТП
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
00:46
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение