Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию

По словам представителя Кремля, рынок России достаточно подвижен, если падает спрос на автомобили, то и продажи падают.

"Есть года, когда это, наоборот, растет, но в целом те компании, которые присутствуют здесь, они сохраняют достаточно высокие объемы продаж", — пояснил Песков.

Он также отметил, что ряд компаний имеют больше преимуществ благодаря длительному присутствию на российском рынке.