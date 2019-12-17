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Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение компании Opel в Россию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
По словам представителя Кремля, рынок России достаточно подвижен, если падает спрос на автомобили, то и продажи падают.
"Есть года, когда это, наоборот, растет, но в целом те компании, которые присутствуют здесь, они сохраняют достаточно высокие объемы продаж", — пояснил Песков.
Он также отметил, что ряд компаний имеют больше преимуществ благодаря длительному присутствию на российском рынке.
"Кто-то принимает участие об изменении своей стратегии на том или ином рынке. Со временем с учетом реалий пересматривает эти решения. Рынок в любом случае крупный, и он останется крупным рынком, несмотря на какие-то возможные волатильности из года в год. Это обычная практика", — сказал пресс-секретарь.
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Теги:
Автоновости , Opel , Дмитрий Песков , Газета.Ru
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