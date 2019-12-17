Hyundai показал седан дешевле Solaris

Южнокорейский бренд показал официальный скетч Aura, который займет нишу самого доступного авто в линейке Hyundai , потеснив Solaris.

По габаритам новинка также будет меньше седана-бестселлера. Ключевым рынком для Aura станет Индия — там же наладят сборку. В будущем новинка может добраться до Китая и других рынков Юго-Восточной Азии.

Работая над обликом Aura дизайнеры придерживались новой брендовой философии Sensuous Sportiveness ("Чувственная спортивность"), которую впервые воплотили в Sonata новой генерации. Также прослеживается сходство с хэтчбеком Grand i10 Nios — самые заметные отличия заключаются в сетчатом рисунке решетки радиатора, форме воздуховодов и бампера.

Снимками салона Hyundai пока не поделился, но скорее всего, он тоже будет схож по оформлению с интерьером Grand i10 Nios: внутри появится «парящий» тачскрин системы мультимедиа, вытянутые дефлекторы воздуховодов и отсек для беспроводной зарядки гаджетов.

В гамму двигателей могут войти 1,2-литровые моторы на бензине и дизеле в паре с пятиступенчатой «механикой» и роботизированной коробкой AMT.

Премьера новинки может состояться уже 19 декабря, сообщила пресс-служба Hyundai.

Ожидается, что цена будет стартовать с отметки в 550 тыс. рупий (480 тыс. руб.). Для сравнения, «близнец» Solaris — индийская Verna — стоит на местном рынке от 730 тыс. руб.