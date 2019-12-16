Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названы рублевые цены на Audi Q3 Sportback
Названы рублевые цены на Audi Q3 Sportback
Автоновости
Универсал MINI Clubman станет кроссовером
Универсал MINI Clubman станет кроссовером
Автоновости
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Автоновости
В России оценят технологии строительства дорог
В России оценят технологии строительства дорог
Автоновости

КамАЗ представил тягач нового поколения 

News.ru 1 час назад
Камский автомобильный завод к своему 50-летнему юбилею представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent.
Видео опубликовано на канале завода в Youtube.
Грузовик предназначен для одного водителя, которому будет помогать система «Highway Pilot». Она будет отвечать за экстренное торможение, автономный и полуавтономный режим движения, перестроения в полосе и другие действия.
Тягач оснащён гибридным двигателем — улучшенным Р-6 и электрической установкой. Благодаря этому удалось уменьшить расход топлива.
В салоне КамАЗ-54901 предусмотрены расширенное спальное место, СВЧ печь, холодильник, мультиварка, умывальник и другие удобства.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Нижегородского государственного технического университета разработали модели колёсных и гусеничных вездеходов с гибридной силовой установкой для доставки грузов в Антарктиде и Арктике.
News.ru: последние новости
Opel возобновил продажи автомобилей в России Opel возобновил продажи автомобилей в России Жители Москвы перед праздниками стали чаще садиться за руль Жители Москвы перед праздниками стали чаще садиться за руль Skoda объявила цену на новый кроссовер Karoq Skoda объявила цену на новый кроссовер Karoq 
Теги:
Автоновости , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы рублевые цены на Audi Q3 Sportback
Названы рублевые цены на Audi Q3 Sportback 1
Универсал MINI Clubman станет кроссовером
Универсал MINI Clubman станет кроссовером
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
В России оценят технологии строительства дорог
В России оценят технологии строительства дорог
В Москве перед праздниками увеличилось число машин
В Москве перед праздниками увеличилось число машин 3
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
01:17
Опубликовано видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
ДТП
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
01:57
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
ДТП
«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю
01:24
«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю
ДТП
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
00:33
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
ДТП
КамАЗ представил тягач нового поколения
02:16
КамАЗ представил тягач нового поколения
Автоновости
Opel вернулся в Россию
00:47
Opel вернулся в Россию
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео с места пожара пассажирского автобуса
00:20
Опубликовано видео с места пожара пассажирского автобуса
ДТП
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
00:54
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
ДТП Автоновости
Появилось видео поездки Санта-Клауса в «горящих» санях
00:32
Появилось видео поездки Санта-Клауса в «горящих» санях
ДТП
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
00:46
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение