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Kia Stinger в России получил новые опции 

Авторамблер + ещё 3 4 часа назад
Kia Stinger в России получил новые опции
Фото: Авторамблер
Южнокорейская компания раскрыла цены и комплектации спортивного фастбека Stinger 2020 модельного года.
Модель будет по-прежнему представлена в шести версиях: Comfort, Luxe, Prestige, Style, GT Line и GT по цене от 2,11 млн до 3,4 млн руб.
Для всех комплектаций, кроме топовой GT, предусмотрен бензиновый турбомотор объемом 2 л в двух вариантах форсировки: 197 и 247 л.с. GT оснащается 3,3-литровым двигателем с отдачей 370 л.с. Оба мотора агрегатируются с восьмидиапазонным "автоматом". Задний привод положен только стартовой комплектации, остальные имеют привод на все колеса.
В "базе" Stinger получил недоступные ранее светодиодные фары. Стоимость комплектации Comfort подросла на 40 тыс. руб. и теперь составляет 2,11 млн руб.
В Luxe появилась отделка сидений экокожей, передние и задние датчики парковки. Отсек для беспроводной зарядки исключен из комплектации. Цена такого Stinger — 2,26 млн руб.
Комплектация Prestige оснащается аудиосистемой с девятью динамиками и навигатором с 8-дюймовым экраном. Цена стала ниже на 180 тыс. руб. и теперь составляет 2,42 млн руб.
Оснащение Style, GT Line и GT осталось без изменений. Стоимость также осталась прежней: 2,63 млн, 2,84 млн и 3,4 млн руб. соответственно.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Kia Stinger , Kia
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