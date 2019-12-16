Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
BMW X2 не станет полностью электрическим
BMW X2 не станет полностью электрическим
Автоновости
Aston Martin цепляется за жизнь
Aston Martin цепляется за жизнь
Автоновости
Google поможет найти зарядку для машины
Google поможет найти зарядку для машины
Автоновости
Kia Stinger в России получил новые опции
Kia Stinger в России получил новые опции
Автоновости

Volkswagen Passat провалил «лосиный тест» 

Motor.ru + ещё 1 3 часа назад
Итальянский портал 77km испытал универсал Volkswagen Passat, дебютировавший летом 2019 года. Суть теста — проверка устойчивости автомобиля во время резкого перестроения для объезда препятствия на дороге. «Провалом» называют то, когда машину сносит при маневрировании либо она встает на внешние колеса.
В тесте принял участие дизельный Passat R-Line с двухлитровым двигателем мощностью 190 лошадиных сил, который работает в паре с DSG. Оказалось, что автомобиль способен пройти «лосиный тест» только на скорости 73 километра в час, а стоит надавить на педаль газа чуть сильнее и увеличить скорость до 76 километров в час, как универсал заносит.
Специалисты обратили внимание на некоторую закономерность: аналогичную проблему с избыточной поворачиваемостью двумя годами ранее выявили у соплатформенного Arteon.
Минувшей осенью с «лосиным тестом» не справился Jaguar I-Pace — у электрического кроссовера блокируется переднее колесо. Причем было сделано несколько попыток на разных скоростях от 70 до 80 километров в час, но колесо заблокировалось всего один раз.
Незадолго до испытания I-Pace «лосиный тест» проходил и Toyota RAV4. Кроссовер «провалился» уже на первом заезде, причем скорость не превышала 68 километров в час. RAV4 занесло и он стал на два колеса. Модель отправили на пересдачу, с которой она справилась значительно лучше.
Источник: 77km
Motor.ru: последние новости
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов Nissan полностью обновит линейку кроссоверов Российский Kia Stinger обновился и получил новые опции Российский Kia Stinger обновился и получил новые опции Универсал MINI Clubman станет кроссовером Универсал MINI Clubman станет кроссовером
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Видео , Jaguar , Toyota , Volkswagen Passat , Volkswagen , Toyota RAV4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
BMW X2 не станет полностью электрическим
BMW X2 не станет полностью электрическим
Aston Martin цепляется за жизнь
Aston Martin цепляется за жизнь 2
Google поможет найти зарядку для машины
Google поможет найти зарядку для машины
Kia Stinger в России получил новые опции
Kia Stinger в России получил новые опции
КамАЗ представил тягач нового поколения
КамАЗ представил тягач нового поколения 2
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
01:17
Опубликовано видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
ДТП
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
01:57
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
ДТП
«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю
01:24
«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю
ДТП
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
00:33
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
ДТП
КамАЗ представил тягач нового поколения
02:16
КамАЗ представил тягач нового поколения
Автоновости
Volkswagen Passat провалил «лосиный тест»
02:41
Volkswagen Passat провалил «лосиный тест»
Автоновости
Opel вернулся в Россию
00:47
Opel вернулся в Россию
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео с места пожара пассажирского автобуса
00:20
Опубликовано видео с места пожара пассажирского автобуса
ДТП
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
00:54
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
ДТП Автоновости
Появилось видео поездки Санта-Клауса в «горящих» санях
00:32
Появилось видео поездки Санта-Клауса в «горящих» санях
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение