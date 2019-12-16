Volkswagen Passat провалил «лосиный тест»

Итальянский портал 77km испытал универсал Volkswagen Passat , дебютировавший летом 2019 года. Суть теста — проверка устойчивости автомобиля во время резкого перестроения для объезда препятствия на дороге. «Провалом» называют то, когда машину сносит при маневрировании либо она встает на внешние колеса.

В тесте принял участие дизельный Passat R-Line с двухлитровым двигателем мощностью 190 лошадиных сил, который работает в паре с DSG. Оказалось, что автомобиль способен пройти «лосиный тест» только на скорости 73 километра в час, а стоит надавить на педаль газа чуть сильнее и увеличить скорость до 76 километров в час, как универсал заносит.

Специалисты обратили внимание на некоторую закономерность: аналогичную проблему с избыточной поворачиваемостью двумя годами ранее выявили у соплатформенного Arteon.

Минувшей осенью с «лосиным тестом» не справился Jaguar I-Pace — у электрического кроссовера блокируется переднее колесо. Причем было сделано несколько попыток на разных скоростях от 70 до 80 километров в час, но колесо заблокировалось всего один раз.

Незадолго до испытания I-Pace «лосиный тест» проходил и Toyota RAV4. Кроссовер «провалился» уже на первом заезде, причем скорость не превышала 68 километров в час. RAV4 занесло и он стал на два колеса. Модель отправили на пересдачу, с которой она справилась значительно лучше.

Источник: 77km