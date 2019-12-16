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Google поможет найти зарядку для машины 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
Google поможет найти зарядку для машины
Фото: Популярная механика
Устоявшийся рынок автомобилей с ДВС сделал заправки для них универсальными — нужно обладать очень редкой техникой, чтобы не наполнить ей бак подходящим топливом на первой попавшейся колонке. Однако с электромобилями ситуация не такая однозначная и с недавних пор Google ввел в своих картах поиск по зарядным станциям с возможностью фильтровать их по типу штекера и наличию свободных мест.
Карты Google отныне позволяют не только найти станции зарядок для электромобилей, но и при помощи фильтров определить какой тип разъемов присутствует на станции и есть ли там свободные места в реальном времени. Уже доступно обновление приложения для ОС Android, но в некоторых странах данный функционал может пока работать не совсем корректно. Например, в России можно искать зарядные станции, но штекеры и занятость заветной розетки посмотреть нельзя.
Индустрия и рынок электромобилей все еще малы в сравнении с бензиновыми и дизельными аналогами, тем не менее скорость его развития впечатляет. Неудовлетворительная зарядная инфраструктура представляет немалое препятствие на пути такого развития, а потому огромные средства вкладываются в решение этой проблемы. И расширение функционала карт такого гиганта как Google, значительно облегчит жизнь многим из владельцев «автомобилей будущего». В России рынок экологически чистого транспорта находится в зачаточном состоянии — даже в крупных городах сеть «автомобильных розеток» весьма скудна. Однако сложившуюся ситуацию планируют исправлять, в том числе, и отечественные производители: с 2020 года начнется выпуск российского электромобили Zetta.
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Теги:
Автоновости , Google
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