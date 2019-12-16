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BMW X2 не станет полностью электрическим 

Car.ru 1 час назад
BMW X2 не станет полностью электрическим
Фото: Car.ru
Популярный изготовитель машин BMW сообщил о том, что новая версия BMW X2 не будет полностью электрической.
Официальные представители автомобильного бренда BMW поделились подробностями о том, что новая модель BMW X2 не будет полностью электрифицированной. Раскрыть подобные подробности было принято после распространившегося заблуждения о том, что новый автомобиль BMW X2 будет электрическим.
Данные предположения были вызваны появившимися недавно в интернете шпионскими фотографиями, на которых был показан довольно удивительный автомобиль.
Из этого всего выходит, что новая модель машины будет оснащаться гибридной силовой установкой. Впервые данная машина была замечена на испытаниях в начале ноября текущего года.
Точных технических характеристик пока раскрыли. Однако известно, что машина построена на инновационной платформе, которая позволяет комбинировать различные типы двигателей. Автомобиль должен быть оборудован 1,5-литровой турбогазовой силовой установкой, которая будет трудиться в паре с электрическим мотором. Общая мощность при этом составит 220 л.с. и 385 Нм.
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Теги:
Автоновости , BMW
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