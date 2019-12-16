Aston Martin цепляется за жизнь

В валлийском местечке Сент-Атан состоялось открытие нового завода компании Aston Martin . Событие это привлекло внимание всего автомобильного мира. В первую очередь потому, что легендарная автомобильная компания, на машинах которой ездил сам агент 007, последние годы испытывает серьезные финансовые проблемы. С открытием нового производства в Aston Martin надеются переломить негативный тренд. Получится ли это, попыталась разобраться «Лента.ру».

Aston Martin анонсировала строительство нового завода в Уэльсе еще в 2016 году. В качестве места дисклокации была выбрана бывшая Королевская военно-воздушная база, существовавшая с 1938 года. Во время Второй мировой войны на ней служило около 14 тысяч военнослужащих, а в послевоенные годы, база была переквалифицирована в центр подготовки пилотов. Сейчас на месте бывших ангаров построен завод Aston Martin Lagonda , первые строения которого были возведены еще в 2017 году.

«Завод в Сент-Атан — важный шаг в становлении нашего нового автомобиля DBX (кроссовера — прим. «Ленты.ру»), который будет производиться на новом объекте. Открытие нового завода является чрезвычайно важной вехой в развитии компании и призвано реализовать наши амбиции, как глобального люксового бренда», — сказал на церемонии открытия нового завода глава Aston Martin доктор Энди Палмер. Он также добавил, что происходящее событие стало «поворотным днем для Aston Martin и вотумом доверия к автомобильной промышленности Великобритании».

Господина Палмера поддержал премьер-министр Уэльса Марк Дрейкфорд отметивший в своей речи также, что «размещение всемирно признанного бренда в Сент-Атане» — еще и «огромный вотум доверия к валлийской рабочей силе». «Это пример того, как правительство Уэльса поддерживает и делает все возможное, стимулируя экономический рост и создавая рабочие места», — подчеркнул валлийский премьер.

Предполагается, что полноценное производство, как это было озвучено в ходе открытия завода, начнется во втором квартале 2020 года. На предприятии планируется производить линейку кроссоверов Aston Martin DBX. Первые модели будут обладать 4-х литровыми V-8 двигателями со сдвоенными турбинами, мощностью 542 лошадиные силы. Автомобили будут оснащаться автоматической коробкой и полным приводом. Кроссовер DBХ будет способен разгоняться до 100 километров в час всего за 4,3 секунды и, таким образом, совместит в себе свойства спорткара и внедорожника. О том, что автомобиль относится к сегменту «люкс» должна напоминать отделка салона и цена авто, которая будет колебаться около планки в 200 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Ожидается, что после выхода предприятия на полную мощность, завод будет выпускать около 5 тысяч автомобилей в год. При этом, по словам Энди Палмера, компания очень рассчитывает на то, что инженерные технологии, которыми обладает Aston Martin, вкупе с дизайном, позволят кроссоверу компании занять достойное место в люкс-сегменте автомобильного рынка и продажи будут на уровне. В первую очередь, на рынке Соединенных Штатов, на которые особенно рассчитывает доктор Палмер.

Между тем, оптимистичные реляции главы Aston Martin и валлийского премьера звучат на фоне неоднозначной финансовой ситуации, в которой британский автомобильный бренд находится уже довольно давно. Для ее преодоления в прошлом году компания провела IPO — публичное размещение акций. Однако, привлечение финансирования с открытого рынка, не позволило решить основную проблему — падение спроса на продукцию компании, остающуюся невостребованной. Из-за чего Aston Martin пришлось пересмотреть прогноз по продажам автомобилей в 2019 году, который был сокращен на 11 процентов или до 6,3 тысячи машин. Как следствие, за первые девять месяцев 2019 года компания зафиксировала убыток до налогов в размере 92,3 миллиона фунтов стерлингов (около 118 миллионов долларов).

Ситуация с продажами и отсутствием прибыли, естественно, сказывается и на курсе акций Aston. Так, например, бумаги компании за прошедший с их публичного размещения на бирже (IPO) год упали на 75 процентов. Агентство Bloomberg, комментируя сложившееся положение, высказалось в таком духе, что: «неясно, кто бы еще захотел продать бумаги (компании — прим. „Ленты.ру“), учитывая, что ставка, 650 пенсов за акцию — примерно на 30 процентов выше закрытия среды (данные перед открытием завода в Сент-Атане — прим. „Ленты.ру“) — все равно будет на 66 процентов ниже цены IPO». Имея ввиду, что те инвесторы, которые вложились в бумаги компании в момент публичного размещения и еще не успели от них избавиться, вряд ли захотят фиксироваться по такой низкой цене. При этом агентство выдвигает предположение, что для самой компании успех или неуспех DBX принципиально не имеет значения, так как, в любом случае, компания сможет попытаться улучшать свою финансовую ситуацию, в том числе — сократить долговую нагрузку, за счет продажи новых акций и привлечения капитала. Конечно, если выручка от реализации DBX действительно взлетит, считают в Bloomberg, то и цена акций Aston Martin взлетит. В связи с чем, агентство дает осторожную рекомендацию к покупке бумаг компании, пока они находятся на низком уровне.

При этом, несмотря на разочарование рынка, вера институциональных инвесторов в обаяние машины Бонда еще сохраняется. Так, например, накануне открытия завода в Сент-Атане мировые медиа сообщили о том, что канадский миллиардер Лоуренс Стро, которому принадлежит одна из лучших коллекций Ferrari в мире и недавно купившему команду Force India Formula 1, нацелен на приобретение контрольного пакета Aston Martin. Что, учитывая низкую текущую стоимость компании, могло бы произойти по комфортной для инвестора цене. Энди Палмер, однако, в кулуарах после церемония открытия отказался комментировать эту новость, сославшись на строгие правила листинга для публичных компаний. При этом глава Aston Martin и не исключил возможности прихода стратегического инвестора. Однако, в случае реализации данного сценария неизбежно встанет вопрос: как будет реализовываться дальнейшая программа развития компании, плотно связанная с запуском линейки семи новых автомобилей, каждый из которых должен гененировать доход для финансирования выхода следующего?