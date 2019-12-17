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Названы обновления Lada Vesta FL 

Car.ru 4 часа назад
Названы обновления Lada Vesta FL
Фото: car.ru
Компания «АвтоВАЗ» постоянно обновляет свои модели, в том числе и пользующийся спросом у автомобилистов хэтчбек Lada Vesta FL. Эксперты рассказали, какие обновления автомобиль претерпел в текущем году и чего ждать дальше.
В феврале текущего года инженеры компании "АвтоВАЗ" объявили об обновлении экстерьера хэтчбека, при этом отметив, что увидят поклонники бренда модель в ближайшее время. Тем не менее, процесс фейслифтинга затянулся, а сам автомобиль на данный момент до сих пор проходит тесты, скорее всего, дебют состоится только в следующем году.
В июле предположения подтвердил сам производитель, отметив, что в 2020 году будет представлен экземпляр, переживший полноценный рестайлинг. Не так давно в Сети появились слухи, что Lada Vesta FL будет обновляться до 2021 года, однако в пресс-службе компании "АвтоВАЗ" сведения опровергли.
Таким образом, Lada Vesta FL пока проходит финальные испытания, а главный дизайнер в интервью недавно рассказал, что инженеры стремятся сделать свои модели более современными и удовлетворяющими потребности российских водителей.
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Теги:
Автоновости , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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