Названы обновления Lada Vesta FL

Компания «АвтоВАЗ» постоянно обновляет свои модели, в том числе и пользующийся спросом у автомобилистов хэтчбек Lada Vesta FL. Эксперты рассказали, какие обновления автомобиль претерпел в текущем году и чего ждать дальше.

В феврале текущего года инженеры компании "АвтоВАЗ" объявили об обновлении экстерьера хэтчбека, при этом отметив, что увидят поклонники бренда модель в ближайшее время. Тем не менее, процесс фейслифтинга затянулся, а сам автомобиль на данный момент до сих пор проходит тесты, скорее всего, дебют состоится только в следующем году.

В июле предположения подтвердил сам производитель, отметив, что в 2020 году будет представлен экземпляр, переживший полноценный рестайлинг. Не так давно в Сети появились слухи, что Lada Vesta FL будет обновляться до 2021 года, однако в пресс-службе компании "АвтоВАЗ" сведения опровергли.

Таким образом, Lada Vesta FL пока проходит финальные испытания, а главный дизайнер в интервью недавно рассказал, что инженеры стремятся сделать свои модели более современными и удовлетворяющими потребности российских водителей.