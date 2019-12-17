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Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер 

Car.ru 4 часа назад
Обновлен самый бюджетный кроссовер Kia
Фото: ‎Motor1.com
Руководители корейского автомобильного концерна Kia представили обновленный бюджетный кроссовер Stonic.
Напомним, впервые автомобиль был представлен в 2017 году. Главным отличием экстерьера нового кроссовера становится видоизмененный передний бампер, новая решетка радиатора и модернизированные задние фары. Кроме того, в сравнении с ранее представленной моделью, несколько увеличился дорожный просвет.
По предварительным данным, в салоне установлена продвинутая мультимедийная система, дополненная акустическими колонками и большим цифровым экраном, а также использован новый, более качественный материал отделки сидений и боковых панелей.
Car.ru
Под капотом установлен 1,0-литровый турбированный мотор, мощность которого 120 лошадиных сил. В паре с ним работает роботизированная коробка передач. Также для покупателей предложен 1,4 атмосферный двигатель, мощностью 100 лошадиных сил, работающий в паре с "автоматом". Привод исключительно передний.
Продажи обновленного кроссовера начнутся весной 2020 года. Стоимость машины будет озвучена только после того, как она появится у официальных дилеров бренда.
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Теги:
Автоновости , Kia
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