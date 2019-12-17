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Бортжурнал

Продажи Lada в Евросоюзе снизились на 7,3% 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Продажи Lada в Евросоюзе резко снизились
Фото: ТАСС
Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе снизились на 7,3% за первые одиннадцать месяцев 2019 года, сообщает Прайм со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
Продажи российской марки на европейском рынке уменьшились до 4,52 тысячи машин.
В Европе за период январь-ноябрь 2019 года наблюдается снижение продаж новых автомобилей на 0,3%, до 14,12 млн машин.
Среди крупных рынков Евросоюза в текущем году рост показателя продемонстрировала только Германия, там продажи увеличились на 3,9%.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Lada , ЕС
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