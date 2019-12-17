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Россиян предупредили о росте цен на автомобили 

Авторамблер 1 час назад
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Фото: Авторамблер
С 2020 года стоимость автомобилей в России может подскочить из-за лишения автопроизводителей госсубсидий.
Решение было принято на состоявшемся 16 декабря совещании, проведенном вице-премьером Дмитрием Козаком, сообщает "Коммерсантъ".
Со следующего года власти планируют дифференцировать выплату промышленных субсидий автоконцернам в зависимости от уровня локализации. Таким образом, производители, подписавшие специнвестконтракты (СПИК) получат только половину субсидий — или компенсаций утильсбора — в то время как другая половина будет зависеть от того, насколько локализировано производство. И эта зависимость будет увеличиваться: с 2021 года она вырастет до 75%, а с 2022 — до 100%.
Уровень локализации решено оценивать по балльной системе. Для получения максимальной субсидии автопроизводителю необходимо набрать 4 тыс. баллов. Для примера, местные сварка и окраска, являющиеся минимальными условиями для подписания СПИК, дают только 900 баллов. Многие концерны подписывали СПИК именно ради получения промышленных субсидий общим размером около 150 млрд руб. в год.
Лишенные по крайней мере половины выплат бренды могут резко поднять цены на автомобили — причем, не только импортные, но и российского производства иностранных концернов.
Ранее сообщалось, что рост цен на автомобили в 2020 году может составить порядка 8%. Главными причинами динамики станут утильсбор, инфляция и курс рубля.
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Теги:
Автоновости , Дмитрий Козак
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